Депутат Госдумы Амир Хамитов будет координировать работу по развитию спорта в РТ

Фото: пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Амир Хамитов возглавил рабочую группу «Физическая культура, спорт и молодежная политика» при Кабинете министров Татарстана.

Группа будет координировать работу органов власти, экспертов и представителей общественности. Они займутся подготовкой инициатив по развитию спортивной инфраструктуры, расширению возможностей для молодёжи и повышению доступности профильных проектов для жителей республики.

Амир Хамитов отметил, что решения в сфере спорта и молодёжной политики должны учитывать реальные запросы жителей. По его словам, особое внимание рабочая группа уделит созданию условий для занятий спортом и поддержке молодёжных инициатив. Он подчеркнул, что участники должны не только обсуждать проблемы, но и предлагать конкретные решения, добиваясь их реализации.

Работа группы будет направлена на подготовку практических предложений, которые помогут развитию Татарстана и созданию новых возможностей для жителей республики.