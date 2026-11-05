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На главную ТИ-Спорт 5 ноября 2026 11:46

Депутат Госдумы Амир Хамитов будет координировать работу по развитию спорта в РТ

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Депутат Госдумы Амир Хамитов будет координировать работу по развитию спорта в РТ
Фото: пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Амир Хамитов возглавил рабочую группу «Физическая культура, спорт и молодежная политика» при Кабинете министров Татарстана.

Группа будет координировать работу органов власти, экспертов и представителей общественности. Они займутся подготовкой инициатив по развитию спортивной инфраструктуры, расширению возможностей для молодёжи и повышению доступности профильных проектов для жителей республики.

Амир Хамитов отметил, что решения в сфере спорта и молодёжной политики должны учитывать реальные запросы жителей. По его словам, особое внимание рабочая группа уделит созданию условий для занятий спортом и поддержке молодёжных инициатив. Он подчеркнул, что участники должны не только обсуждать проблемы, но и предлагать конкретные решения, добиваясь их реализации.

Работа группы будет направлена на подготовку практических предложений, которые помогут развитию Татарстана и созданию новых возможностей для жителей республики.

#спорт #развитие спорта
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