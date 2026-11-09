Казань вошла в число лучших городов для переезда ради трудоустройства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Столица Татарстана оказалась на втором месте среди центров субъектов Федерации по привлекательности в финансовом смысле для переезда в целях трудоустройства. Об этом пишет газета «Ведомости».

Дело в том, что, как отмечало то же издание ранее, Казань по итогам 2025 года оказалась на второй позиции среди региональных столиц по относительному заработку. Медианная зарплата за вычетом налогов и стоимости аренды жилья здесь оказалась равна 3,82 регионального прожиточного минимума (96 тыс. рублей). Опередил столицу РТ Ханты-Мансийск, а на третьей позиции разместились Красногорск (центр Московской области) и Южно-Сахалинск.

Переехавшие работать в эти города «могли рассчитывать на зарплату в эквиваленте 3,6–3,9 прожиточного минимума <...> после уплаты налогов и аренды квартиры», констатируют «Ведомости».

В целом же по стране за первые девять месяцев 2026 года работодатели в три раза чаще, чем в 2021-м, предлагали соискателям переезд в связи с возможным трудоустройством. За указанный период было размещено более 280 тыс. вакансий в сравнении с 92 тыс. пять лет назад, рассказал изданию представитель hh.ru.

В абсолютных числах по числу таких предложений лидерами оказались Москва (12 320 вакансий), Краснодарский край и Подмосковье. Вместе с тем относительно числа занятых чаще привлекали приезжих организации Ленинградской и Свердловской областей, а также Республики Татарстан.

Татарстан оказался также вошел в число лидеров по предлагаемой в вакансиях с переездом зарплате. В среднем она оказалась равна 116,7 тыс. рублей, что лишь немногим меньше, чем в столице России – 121, 6 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на повышение зарплаты в 2027 году рассчитывает 61% работающих казанцев. Подробнее о ситуации с зарплатами в регионе можно прочить в еще одном материале агентства.