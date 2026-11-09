Мошенник обманул челнинку, потерявшую кошку

23-летняя жительница челнинского поселка Замелекесье стала жертвой мошенников. Об этом сообщает МВД по РТ.

5 ноября девушка потеряла свою кошку. Желая найти питомца, молодая челнинка разместила объявление о пропаже в социальных сетях. Вскоре в одном из местных интернет-сообществ она обнаружила объявление о продаже кошки, на фотографии была ее потерявшаяся любимица.

Девушка связалась с автором публикации и попросила продать ей кошку, не сообщив, что животное на самом деле принадлежит ей: челнинка испугалась, что в противном случае мужчина не вернет питомца. «Продавец» запросил у нее 7 тыс. рублей. Девушка перевела ему эту сумму, однако мужчина кошку не отдал. Разузнав, что кошка принадлежала покупательнице, собеседник потребовал еще 3,5 тыс. рублей.

Заподозрив подвох, девушка не стала переводить деньги, а обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

