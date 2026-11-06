Казанские школьники познакомились с работой Госсовета Татарстана

Фото: tatarstan.er.ru

Учащиеся лицея №177 Ново-Савиновского района Казани посетили Государственный Совет Татарстана. Профориентационное мероприятие организовал штаб общественной поддержки «Единой России» в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией» и инициативы «Внимание! Профессия». Встречу приурочили ко Дню Конституции Татарстана, сообщает пресс-служба «Единой России».

Для девятиклассников провели экскурсию по парламентскому центру. Школьники осмотрели залы заседаний и приема официальных делегаций, музей парламентаризма, пресс-центр и библиотеку.

Затем с учащимися встретился заместитель председателя Комитета по экономике, промышленности, инвестициям и цифровому развитию Марат Галеев. Он рассказал об основных этапах развития экономики республики, в том числе о ее трансформации после распада СССР, переходе к рыночным механизмам и формировании региональной экономической модели.

«Татарстан – в числе пяти сильнейших в стране. По многим показателям регион стабильно занимает второе или третье место, а по объемам производства входит в число лидеров. По праву считается одним из самых высокоразвитых, что признается и на международном уровне», – подчеркнул кандидат экономических наук, доцент Марат Галеев.

Школьники также спросили депутата о существующих проблемах в экономике, нехватке специалистов в отдельных сферах и наиболее востребованных отраслях.

Фото: tatarstan.er.ru

Галеев посоветовал учащимся постоянно читать и анализировать информацию, не отказываться от попыток после неудач и продолжать работать над собой.

«Чтобы добиться успеха в профессии, нужно постоянно читать и анализировать, а главное – не сдаваться, если что-то не получилось сразу, и пробовать снова», – подчеркнул он.

После посещения парламента школьники отправились в штаб общественной поддержки «Единой России». Там для них организовали интеллектуальную игру «Бәйге», посвященную конституционному устройству. Участники разделились на команды и соревновались в эрудиции, логике и скорости ответов на вопросы.

Проект реализуется штабом при поддержке секретаря Татарстанского регионального отделения «Единой России», Почетного Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина. Инициатива создана по предложению родительского сообщества и направлена на помощь подросткам в выборе будущей профессии. В рамках проекта школьникам рассказывают о востребованных специальностях и возможностях трудоустройства в современной экономике.