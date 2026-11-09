Проценты падают, вклады растут: что происходит со сбережениями россиян

С начала года объем средств россиян на банковских вкладах вырос на 2,4% и достиг 67 трлн рублей. В Татарстане накопления увеличились на 2,9% – до 1,41 трлн рублей. Эксперты объяснили, что влияет на динамику сбережений, и рассказали, как получить максимальную доходность по вкладам.





По данным Центробанка России, на 1 октября 2026 года россияне хранили в банках 67 трлн рублей без учета эскроу-счетов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сколько денег россияне хранят в банках

По данным Центробанка России, на 1 октября 2026 года россияне хранили в банках 67 трлн рублей без учета эскроу-счетов. Большая часть этих денег приходится на рублевые вклады – почти 63,8 трлн рублей. Еще 3,2 трлн рублей жители страны держат в иностранной валюте.

С начала года сумма сбережений россиян выросла на 1,6 трлн рублей, или на 2,4%. Для сравнения: на 1 января 2026 года на банковских счетах находилось около 65,4 трлн рублей.

В Татарстане жители хранят в банках 1,41 трлн рублей без учета эскроу-счетов. Из них почти 1,38 трлн рублей приходится на рублевые сбережения, еще около 90,6 млрд рублей – на валютные.

В начале года на счетах татарстанцев находилось почти 1,37 трлн рублей. Таким образом, за девять месяцев сбережения жителей республики выросли примерно на 40 млрд рублей, или на 2,9%, достигнув исторического максимума. Еще никогда татарстанцы не хранили в банках столько денег.

«В Татарстане по-прежнему сохраняется интерес к банковским вкладам, а спрос на потребительские кредиты растет умеренными темпами. Банк России поддерживает высокие ставки в экономике. В такой ситуации выгоднее положить средства на вклад, отложив на некоторое время покупки товаров не первой необходимости», – говорится в комментарии Центробанка России к последнему докладу «Региональная экономика: комментарии ГУ».

По объему банковских сбережений населения Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. На втором месте – Самарская область, жители которой хранят в банках 1,316 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров Нижегородская область с показателем 1,312 трлн рублей.

В Центробанке России отметили, что «ставки по вкладам выше инфляции, что позволяет сохранить и приумножить сбережения» Фото: © Алексей Сухоруков / «Татар-информ»

Почему доходность вкладов снижается

В Центробанке России отметили, что «ставки по вкладам выше инфляции, что позволяет сохранить и приумножить сбережения».

По оценке Банка России, на 19 октября 2026 года годовая инфляция в стране составляла 6,8%. При этом максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках во второй декаде октября достигала 13,1% годовых. Получается, что доходность таких вкладов была выше инфляции на 6,3 процентного пункта. Это значит, что деньги на депозитах не только сохраняли свою стоимость, но и приносили вкладчикам дополнительный доход.

Для сравнения: в начале января максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках составляла 15,1% годовых. Таким образом, с начала года доходность вкладов снизилась на 2 процентных пункта.

Ставки по вкладам во многом зависят от ключевой ставки Центробанка. Когда она растет, банки обычно предлагают более высокие проценты по депозитам, чтобы привлечь деньги вкладчиков. Когда ЦБ снижает ключевую ставку, вслед за ней постепенно падает и доходность вкладов.

Однако банки не всегда меняют ставки сразу. Многое зависит от того, насколько им нужны деньги клиентов и какие условия предлагают конкуренты. Поэтому проценты по вкладам могут снижаться или расти медленнее, чем ключевая ставка.

Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 14% годовых. На последнем заседании 23 октября Центробанк решил оставить ее без изменений. При этом в начале 2026 года она находилась на уровне 16%.

Для сравнения: в октябре 2024 года ключевая ставка достигла исторического максимума в 21% и оставалась на этом уровне до июня 2025 года. Именно в этот период банки предлагали самые выгодные условия для вкладчиков. Пик доходности пришелся на декабрь 2024 года, когда максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках достигала 22,3% годовых.

Вкладчики распределяют средства между краткосрочными и долгосрочными депозитами, а также используют накопительные счета для управления ликвидностью Фото: © Алексей Алферов / РИА Новости

Почему россияне продолжают копить в банках

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Зубенко считает, что желание россиян создать финансовую подушку сдерживает приток накоплений россиян.

«Здесь важно качественное изменение поведения: вклады перестали восприниматься как временное решение «пересидеть» деньги, а становятся частью долгосрочного финансового планирования», – сказал Зубенко «Татар-информу».

По его словам, вкладчики распределяют средства между краткосрочными и долгосрочными депозитами, а также используют накопительные счета для управления ликвидностью.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что банковские вклады все еще популярны среди россиян.

«Хотя ставки по банковским вкладам заметно снизились за последний год вслед за ключевой ставкой ЦБ, они все еще остаются на весьма высоком уровне, заметно покрывая по крайней мере официальную инфляцию», – сообщил Додонов «Татар-информу».

На рост средств населения в банках влияет капитализация процентов, а сдерживает его высокий спрос на наличные деньги, добавил аналитик.

На общую сумму сбережений влияют остатки на зарплатных и текущих счетах Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Что замедляет рост банковских сбережений

Доктор экономических наук, профессор Казанского федерального университета (КФУ) Игорь Кох считает, что небольшой прирост средств на счетах граждан – на 2,4% по России и на 2,9% по Татарстану – фактически свидетельствует об оттоке денег из банков.

«Если человек держит вклад в банке и не забирает проценты, переоформляет вклад, то проценты наращивают сумму. И при нынешнем уровне процентных ставок прирост был бы гораздо более высокий», – объяснил профессор.

По оценке Коха, при условии, что вкладчики не забирали бы начисленные проценты, прирост средств мог составить 10–15%.

Он добавил, что на общую сумму сбережений влияют остатки на зарплатных и текущих счетах, динамика зарплат, пенсий и социальных выплат. Профессор считает, что прирост должен был быть как минимум сопоставим с инфляцией или немного превышать ее.

Кох связывает отток средств с двумя основными причинами. Первая – снижение ставок по вкладам, после которого часть населения стала переводить деньги в ценные бумаги и другие активы. Вторая – проблемы с безналичными расчетами и получением наличных.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает важным понять, почему сбережения россиян растут медленнее, чем это было в предыдущие два года. По ее словам, темпы роста депозитов с весны этого года сильно замедлились и этому есть несколько причин.

«Есть мотивы перехода в наличность – люди хотят держать деньги поближе, так сказать, к карману, чтобы использовать их для расчетов. Это немного подъедает наше сберегательное поведение. Наличные – это все-таки не сбережение, а теряющаяся стоимость денег. Но когда есть мотив предосторожности, иногда наличность населению кажется милее, чем доходный депозит», – пояснила Донец.

Она добавила, что доля валютных вкладов россиян сейчас остается на историческом минимуме.

«Сберегаем на будущее, сберегаем в рублях. Процентные ставки по-прежнему позволяют сохранять стоимость денег, поскольку доходность депозитов превышает инфляцию», – сказала экономист.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Как будут меняться накопления россиян

Кох не ожидает резкого усиления оттока в ближайшее время. По его мнению, основная часть вкладчиков, которые хотели забрать деньги после снижения ставок, уже сделала это. Если ключевая ставка будет снижаться постепенно, значительного перетока средств из банков не произойдет. Профессор полагает, что население не станет бесконечно наращивать запасы наличных.

«Я думаю, что отток затормозится или может быть даже остановится. И, соответственно, сумма на счетах граждан будет расти в дальнейшем чуть быстрее, чем сейчас. Можно будет рассчитывать, что в течение следующего года она вырастет на 10%», – прогнозирует Кох.

Додонов полагает, что депозитные ставки в стране еще довольно долго будут оставаться на повышенном по историческим меркам уровне.

«Соответственно, и банковские вклады, думаю, в обозримом будущем останутся вполне актуальным вариантом сбережения средств для большинства россиян», – сказал он.

Донец полагает, что в следующем году рост зарплат может замедлиться, а спрос на наличность в целях предосторожности может немного сдерживать прирост депозитов, но незначительно.

«Мы ожидаем, что в этом году средний рост депозитов составит чуть менее 10%, а в следующем году темпы роста по-прежнему будут находиться в диапазоне 5–10% в рублях», – сообщила экономист.

Как получить максимальную доходность по вкладам

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин считает, что еще долгое время ставки по вкладам будут оставаться на значениях, значительно превышающих уровень инфляции.

«В отдельных случаях банки для удержания и привлечения клиентов могут начать предлагать сезонные и новогодние продукты со сроками до полугода под 14%, а при соблюдении дополнительных условий (например, объем трат по картам, участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС) или программах страхования жизни) и под более высокие значения», – сказал он.

В конце 2026 года доходность вкладов, по оценке эксперта, преимущественно будет находиться в диапазоне 13–14%. Корректировки условий по депозитам после очередного решения Банка России большинство кредитных организаций, как полагает Балынин, проведут уже после Нового года.

Он рекомендовал не размещать все свободные средства на одном вкладе. Часть денег можно оставить на накопительном счете с начислением процентов на ежедневный остаток, чтобы сохранить возможность пользоваться ими при необходимости. Остальные средства целесообразно распределить между депозитами с разными сроками размещения.

«Среди вкладов на трехлетний срок я бы особенно присмотрелся к тем, по которым установлена плавающая ставка, привязанная к ключевой ставке с ежемесячной капитализацией. Считаю, что на трехлетнем периоде именно такой вариант позволит получить наибольшую доходность», – сказал Балынин.

По его мнению, целесообразно обращать внимание на предложения с дополнительными вариантами повышения ставки по вкладу. Например, банки доплачивают новым вкладчикам или на «новые деньги».