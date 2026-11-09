В Татарстане 4,7% работников получают больше 200 тыс. рублей в месяц

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В Республике Татарстан зарплату, превышающую 200 тыс. рублей в месяц, получают 4,7% работников. По этому показателю РТ лидирует среди регионов Приволжского федерального округа, следует из исследования субъектов Федерации по уровню и распределению зарплат, проведенному РИА Новости.

На втором месте среди регионов Приволжья по числу работников с зарплатой свыше 200 тыс. рублей – Нижегородская область (3,8%), на третьем – Республика Марий Эл (3,2%).

Получающих зарплату менее 45 тыс. рублей в месяц в Татарстане – 22,3%. Это наименьший показатель среди субъектов Федерации, входящих в ПФО.

В Пермском крае работников с такими зарплатами – 24,7%, в Удмуртской Республике – 27,6%, в других регионах Приволжья – еще больше.

Диапазон типовых зарплат в Татарстане составляет 48–105 тыс. рублей, отмечают авторы исследования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число лучших городов по привлекательности в финансовом смысле для переезда в целях трудоустройства. При этом на повышение зарплаты в 2027 году рассчитывает 61% работающих казанцев. Подробнее о ситуации с зарплатами в регионе и в Приволжском федеральном округе в целом можно прочить в еще одном материале агентства.