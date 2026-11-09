news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 9 ноября 2026 11:18

В Татарстане 4,7% работников получают больше 200 тыс. рублей в месяц

Читайте нас в
В Татарстане 4,7% работников получают больше 200 тыс. рублей в месяц
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Республике Татарстан зарплату, превышающую 200 тыс. рублей в месяц, получают 4,7% работников. По этому показателю РТ лидирует среди регионов Приволжского федерального округа, следует из исследования субъектов Федерации по уровню и распределению зарплат, проведенному РИА Новости.

На втором месте среди регионов Приволжья по числу работников с зарплатой свыше 200 тыс. рублей – Нижегородская область (3,8%), на третьем – Республика Марий Эл (3,2%).

Получающих зарплату менее 45 тыс. рублей в месяц в Татарстане – 22,3%. Это наименьший показатель среди субъектов Федерации, входящих в ПФО.

В Пермском крае работников с такими зарплатами – 24,7%, в Удмуртской Республике – 27,6%, в других регионах Приволжья – еще больше.

Диапазон типовых зарплат в Татарстане составляет 48–105 тыс. рублей, отмечают авторы исследования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число лучших городов по привлекательности в финансовом смысле для переезда в целях трудоустройства. При этом на повышение зарплаты в 2027 году рассчитывает 61% работающих казанцев. Подробнее о ситуации с зарплатами в регионе и в Приволжском федеральном округе в целом можно прочить в еще одном материале агентства.

читайте также
Казань вошла в число лучших городов для переезда ради трудоустройства
Казань вошла в число лучших городов для переезда ради трудоустройства
Лидер ПФО по зарплатам: сколько зарабатывают в Татарстане и соседних регионах
Лидер ПФО по зарплатам: сколько зарабатывают в Татарстане и соседних регионах
На повышение зарплаты в 2027 году рассчитывают 61% работающих казанцев
На повышение зарплаты в 2027 году рассчитывают 61% работающих казанцев
#уровень зарплат #рейтинг регионов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Скончался актер Театра на Булаке Азиз Ахмедов

Скончался актер Театра на Булаке Азиз Ахмедов

8 ноября 2026
Названы самые необычные названия сел в Татарстане

Названы самые необычные названия сел в Татарстане

9 ноября 2026
Новости партнеров