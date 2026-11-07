Минниханов вручил премии за вклад в развитие институтов гражданского общества

Церемония награждения лауреатов республиканской премии за вклад в развитие институтов гражданского общества состоялась сегодня в Казанском Кремле. Награды вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Премия стала одной из самых авторитетных наград республики и служит высокой оценкой труда тех, кто ежедневно и бескорыстно работает на общественное благо. Традиционно церемония проходит в дни знаменательных дат. Совсем недавно мы отметили День народного единства – символ многовековой дружбы народов нашей страны, а также День Конституции Татарстана – основного закона республики, который стал правовой опорой развития гражданского общества», – сказал на церемонии награждения Рустам Минниханов.

Он выразил признательность Президенту страны Владимиру Путину и Правительству России за постоянное внимание к республике.

«Благодаря этой поддержке Татарстан стабильно входит в число регионов-лидеров по развитию институтов гражданского общества. Сегодня в этом зале – известные представители некоммерческого сектора республики, которые своим неравнодушным отношением к делу вносят большой вклад в развитие Татарстана», – подчеркнул Минниханов.

Лауреатами этого года стали председатель региональной общественной организации «Женщины Татарстана» Зиля Валеева, главный казый Республики Татарстан Джалиль хазрат Фазлыев, председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Верхнеуслонского района Татарстана Римма Троицкая.

Также были отмечены организации – межмуниципальный ресурсный центр «Единство», АНО «Добрая Казань», благотворительные фонды поддержки молодого поколения и социальных инициатив «БлагоДарение» и развития культуры «Счастливые истории», региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Забота».

Лауреаты ведут большую и важную работу по формированию современного гражданского общества, патриотическому воспитанию детей и молодежи, сохранению исторической памяти, культурного наследия, межнационального и межконфессионального мира, укреплению института семьи и духовно-нравственному просвещению граждан, отметил Раис Татарстана.

Он поблагодарил лауреатов за труд, неравнодушие и преданность делу.

«Особая признательность тем из вас, кто принимает активное участие в гуманитарных миссиях, оказании помощи участникам СВО и членам их семей», – заключил Рустам Минниханов.

Премия присуждается ежегодно с 2015 года. За это время званий лауреатов удостоены 32 общественных деятеля и 49 некоммерческих организаций Татарстана. В этом году заявки на соискание премии принимали в Общественной

палате Татарстана с 1 сентября по 5 октября.

Выдвижение соискателей производилось некоммерческими организациями, зарегистрированными в Татарстане, общественными советами при министерствах, ведомствах и муниципальных образованиях.

В 2026 году на соискание премии поступило 115 заявок из 28 муниципальных районов и городских округов республики.