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Происшествия 9 ноября 2026 10:13

Татарстанцу, задолжавшему детям 1,2 млн, назначили исправительные работы

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39-летнего жителя Рыбно-Слободского района признали виновным в неуплате алиментов. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, с января по июнь 2026 года мужчина, будучи уже привлеченным к административной ответственности, не стал выплачивать деньги на содержание детей. Общая сумма долга превысила 1,2 млн рублей.

Вину нерадивый отец признал полностью. Суд дал ему 8 месяцев исправительных работ. Приговор вступил в законную силу.

#Прокуратура РТ #алиментщик #исправительные работы алиментщику
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