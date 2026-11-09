Татарстанцу, задолжавшему детям 1,2 млн, назначили исправительные работы

39-летнего жителя Рыбно-Слободского района признали виновным в неуплате алиментов. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Как следует из материалов уголовного дела, с января по июнь 2026 года мужчина, будучи уже привлеченным к административной ответственности, не стал выплачивать деньги на содержание детей. Общая сумма долга превысила 1,2 млн рублей.

Вину нерадивый отец признал полностью. Суд дал ему 8 месяцев исправительных работ. Приговор вступил в законную силу.

