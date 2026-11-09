«Перчатки для Победы»: школьники Заинского района поддержали бойцов
За несколько дней общими усилиями удалось собрать 46 пар перчаток. Юнармейцы аккуратно упаковали их, написали военнослужащим письма со словами поддержки. Посылки отправят на передовую через волонтеров.
В школе отмечают, что на фронте перчатки быстро изнашиваются, поэтому такая помощь особенно важна в холодное время года. За каждой парой – забота и внимание земляков, напоминание бойцам о том, что их ждут дома.
Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из направлений общественной работы в стране. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность единства общества и помощи военнослужащим, выполняющим боевые задачи, а также тем, кто ждет их возвращения дома.
Материал подготовлен при участии Клары Ермолаевой.