«Перчатки для Победы»: школьники Заинского района поддержали бойцов

Коллектив Верхненалимской школы Заинского района продолжает помогать участникам специальной военной операции. Здесь делают окопные свечи, готовят травяные чаи, сушат сухари. Недавно в школе прошла акция «Теплые носочки», а теперь – «Перчатки для Победы».

За несколько дней общими усилиями удалось собрать 46 пар перчаток. Юнармейцы аккуратно упаковали их, написали военнослужащим письма со словами поддержки. Посылки отправят на передовую через волонтеров.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

В школе отмечают, что на фронте перчатки быстро изнашиваются, поэтому такая помощь особенно важна в холодное время года. За каждой парой – забота и внимание земляков, напоминание бойцам о том, что их ждут дома.