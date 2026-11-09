news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 9 ноября 2026 09:02

«Перчатки для Победы»: школьники Заинского района поддержали бойцов

Читайте нас в
«Перчатки для Победы»: школьники Заинского района поддержали бойцов
Фото предоставлено Кларой Ермолаевой
Коллектив Верхненалимской школы Заинского района продолжает помогать участникам специальной военной операции. Здесь делают окопные свечи, готовят травяные чаи, сушат сухари. Недавно в школе прошла акция «Теплые носочки», а теперь – «Перчатки для Победы».

За несколько дней общими усилиями удалось собрать 46 пар перчаток. Юнармейцы аккуратно упаковали их, написали военнослужащим письма со словами поддержки. Посылки отправят на передовую через волонтеров.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

В школе отмечают, что на фронте перчатки быстро изнашиваются, поэтому такая помощь особенно важна в холодное время года. За каждой парой – забота и внимание земляков, напоминание бойцам о том, что их ждут дома.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из направлений общественной работы в стране. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность единства общества и помощи военнослужащим, выполняющим боевые задачи, а также тем, кто ждет их возвращения дома.

Фото предоставлено Кларой Ермолаевой

Материал подготовлен при участии Клары Ермолаевой.

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Скончался актер Театра на Булаке Азиз Ахмедов

Скончался актер Театра на Булаке Азиз Ахмедов

8 ноября 2026

Эксперт назвал профессии, которые будут востребованы через 10 лет

8 ноября 2026
Новости партнеров