В Казани собрались ученые из разных стран для обсуждения проблемы микропластика

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

IV Международная конференция «Микропластик в науке о полимерах» открылась сегодня в Казани. В ее работе принимают участие исследователи из Японии, Швейцарии, Индии и Италии.

«Проблема загрязнения окружающей среды полимерными отходами сегодня вынесена в международную повестку и вызывает широкий общественный резонанс. Интересы полимерной промышленности не должны ущемляться не всегда правомерными выступлениями представителей экологических движений. Проблема микропластика многогранна. [Пытаться] ее решить, просто запретив производство полимеров, – совершенно неверно, поскольку это остановит во многом ту жизнь, которая нас сегодня окружает», – сообщил журналистам сразу после церемонии открытия конференции академик РАН, профессор, доктор химических наук Олег Синяшин.

По его словам, мероприятие организовано именно в Казани неслучайно. Республика является одним из российских центров химии и нефтехимии, здесь расположены крупные предприятия по производству полимерной продукции – «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим».

Главной задачей конференции Синяшин назвал решение проблем загрязнения окружающей среды, научное обоснование и развенчание мифов, связанных с микропластиком.

«Все те мифы, которые связаны с этой проблемой, – „пластмассовая ложка“ в голове человека, огромные накопления – это всё необходимо научно развеять, обосновать и дать правильную оценку той ситуации, которая сложилась в этой отрасли. Считаю, что это самое важное, что должна дать эта конференция», – подчеркнул он.

Спикер напомнил, что в Татарстане уже проходила посвященная экологии промышленных городов крупная конференция, в рамках которой работала секция по проблемам микропластика, вызвавшая большой интерес. География участников нынешнего форума обширна: помимо специалистов из России и стран СНГ, в нем принимают участие ученые из Японии, Швейцарии, Индии и Италии.

«Обсуждаемая сегодня проблема затрагивает действительно всю мировую научную общественность и является очень важным вопросом в экологической повестке сегодня в мире», – заключил спикер.

Торжественное открытие конференции прошло в актовом зале Казанского научного центра РАН с участием представителей Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора). Мероприятие объединило специалистов, изучающих распространение микропластика, его влияние на окружающую среду и здоровье человека, а также разрабатывающих методы выявления и сокращения загрязнения полимерными частицами.

Конференция станет площадкой для обмена результатами исследований и обсуждения новых подходов к одной из актуальных экологических проблем. Объединение знаний о полимерах, природных системах и биологических объектах позволит обозначить перспективные направления дальнейших исследований и укрепить сотрудничество между научными организациями. Работа конференции продлится до 12 ноября.