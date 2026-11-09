Последняя короткая рабочая неделя 2026 года пройдет в конце декабря
Последняя сокращенная рабочая неделя в России в 2026 году придется на конец декабря. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости.
Рабочими днями на последней неделе года станут только 28, 29 и 30 декабря. Четверг, 31 декабря, будет выходным: выходной перенесли с воскресенья, 4 января 2027 года.
В 2027 году россиян ждут семь сокращенных рабочих недель. Они выпадут на следующие даты:
- Февраль: с 24 по 26 число;
- Март: с 9 по 12 число;
- Май: с 4 по 7 и с 11 по 14 число;
- Июнь: с 15 по 18 число;
- Ноябрь: с 1 по 3 число;
- Декабрь: с 27 по 30 число.