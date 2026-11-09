Последняя короткая рабочая неделя 2026 года пройдет в конце декабря

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Последняя сокращенная рабочая неделя в России в 2026 году придется на конец декабря. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости.

Рабочими днями на последней неделе года станут только 28, 29 и 30 декабря. Четверг, 31 декабря, будет выходным: выходной перенесли с воскресенья, 4 января 2027 года.

В 2027 году россиян ждут семь сокращенных рабочих недель. Они выпадут на следующие даты:

Февраль: с 24 по 26 число;

Март: с 9 по 12 число;

Май: с 4 по 7 и с 11 по 14 число;

Июнь: с 15 по 18 число;

Ноябрь: с 1 по 3 число;