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Общество 9 ноября 2026 08:18

Последняя короткая рабочая неделя 2026 года пройдет в конце декабря

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Последняя короткая рабочая неделя 2026 года пройдет в конце декабря
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Последняя сокращенная рабочая неделя в России в 2026 году придется на конец декабря. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря, с которым ознакомилось РИА Новости.

Рабочими днями на последней неделе года станут только 28, 29 и 30 декабря. Четверг, 31 декабря, будет выходным: выходной перенесли с воскресенья, 4 января 2027 года.

В 2027 году россиян ждут семь сокращенных рабочих недель. Они выпадут на следующие даты:

  • Февраль: с 24 по 26 число;
  • Март: с 9 по 12 число;
  • Май: с 4 по 7 и с 11 по 14 число;
  • Июнь: с 15 по 18 число;
  • Ноябрь: с 1 по 3 число;
  • Декабрь: с 27 по 30 число.
#сокращенная рабочая неделя #выходные и праздничные дни
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