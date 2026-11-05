Команда медколледжа Набережных Челнов завоевала четыре медали на «Абилимпиксе»

Команда Набережночелнинского медицинского колледжа завоевала четыре медали на Всероссийском чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» в Москве. Участники привезли домой две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды. Об этом сообщил в своем канале в МАКСе министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

В соревнованиях участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья, которые демонстрируют профессиональные навыки в разных компетенциях. Чемпионат проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

В компетенции «Зубной техник» серебряную медаль получил Артур Бояров, бронзовую – студентка Регина Данилова. Раиль Козлов представлял колледж в категории «Школьник».

В соревнованиях по компетенции «Фельдшер» две золотые медали завоевали Амина Хакимова, ученица школы №88, и Лейсан Игламова.

К чемпионату участников готовили преподаватели медицинского колледжа во главе с руководителем Ириной Нургатиной. Они также поддерживали команду во время соревнований.

Фото: https://max.ru/id1654017170_gos