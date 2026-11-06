Ожившая восточная сказка, которой можно коснуться: Самарканд глазами первохода

«Узбеки – радушные люди. Я никогда столь много не жал руки людям, которых вижу впервые, как в Самарканде» Роман Баданов Обозреватель «Татар-информа»

Сигнал табло «Пристегните ремни» отвлек меня от чтения книги. Я выполнил инструкцию и с неподдельным интересом, даже волнением, стал смотреть в иллюминатор.

Снизу показалось полотно из огней: сначала редкие штрихи, потом ярче, гуще. Самолет плавно шел на посадку.

Мы сели в аэропорту одного из древнейших городов мира. Здание воздушной гавани выполнено в виде раскрытой книги.

Тем величественным полотном, той книгой, которую раскрыл я, был Самарканд. Так началось мое знакомство с Центральной Азией.

Целью моего визита в Узбекистан был отнюдь не туризм. 21 и 22 октября Самарканд принимал всемирный саммит «Инвестиции в благополучие детей». На его полях также проходил международный конгресс по детской онкологии. Эксперты из 100 стран рассказали коллегам о своем бесценном опыте по организации онкопомощи. Положительные примеры и слабые места мировой борьбы с раком можно узнать из моего репортажа в «Татар-информе».

Форум проходил в восточной части города, в месте под названием Silk Road («Шелковый путь»). Это местный экспо. Днем здесь кипит деловая жизнь: ездят кортежи с ВИПами, снуют гольф-кары, шумят фонтаны. Вечером же можно выйти на набережную гребного канала, который делит комплекс на две части, пройтись и подумать о вечном.

Если ваше присутствие в Самарканде ограничено деловой программой и вы не успеваете прикоснуться к аутентичной архитектуре, есть решение. В Silk Road воссоздан настоящий древний город, где гости комплекса могут почувствовать себя внутри истории и традиций земель и народов Узбекистана. На узких улочках «Вечного города» разместились лавки художников, ремесленников и мастеров прикладного искусства. А еще здесь просто рай для любителей наполнить свои соцсети эстетичными снимками.

Поскольку деловая программа была очень насыщенной, у меня было несколько ограниченное свободное время. Но использовал я его по максимуму, выбираясь с форума и жадно хватая взглядом виды восточного города.

Самарканд – зеленый город. Честно говоря, я не ожидал увидеть здесь столько аллей и густых деревьев. Я заблуждался.

В тени этих деревьев днем максимально комфортно. Но я ведь приехал из холодной России и потому не скрывался от жгучих солнечных лучей. По словам местных жителей, осень – лучшее время для визита в Узбекистан. Летом по их меркам «жарковато» (речь идет о температуре выше 40 градусов по Цельсию).

На улицах здесь уютно и чисто. На широких проспектах спокойно – за почти неделю я не видел ни одного водителя-лихача. Что интересно, клаксон здесь – инструмент коммуникации. Если в России водители сигналят, как правило, чтобы поторопить того, кто зазевался, то на дорогах в Узбекистане из множества сигналов складываются самые разные диалоги, почти симфонии.

Узбеки – радушные люди. Я никогда столь много не жал руки людям, которых вижу впервые, как в Самарканде. Тебе пожмет руку и официант, и офицер службы безопасности президента страны. Так принято.

Какие же путевые заметки без гастрономических впечатлений? Еда в Узбекистане сытная и калорийная, много где используется мясо – нежная баранина или же сочная говядина. Салат ачучук из мясистых помидоров и лука, шурпа и шашлык – вот идеальный набор для обеда или ужина. И, конечно же, обязательный атрибут трапезы в Узбекистане – лепешка нон, аналог привычного нам хлеба.

При этом плотно покушать (иначе не получится, поскольку порции приносят везде огромные) в самаркандском ресторане можно дешево. Здесь в ходу узбекский сум, суммы измеряются тысячами. Но пугаться не стоит – обед обойдется примерно в 500–600 рублей.

Рыба здесь тоже в почете. В одном из ресторанов мне лично предложили поймать сазана в аквариуме. Огромным сачком я поднял из воды увесистую и, как оказалось потом, невероятно нежную рыбу со сладковатым привкусом.

Любители сладкого откроют для себя другую огромную страницу узбекской кухни – я не успел попробовать все. С собой в Россию я увез целый кирпич халвы, сушеную дыню и козинаки.

Самарканд не зря называют перекрестком культур – здесь встречаются Запад и Восток, дух Европы и Азии. Веками город стоял на Великом шелковом пути. Самарканд был не просто торговым узлом, но и центром обмена ремеслами и знаниями, а стремление к знаниям – важная обязанность для мусульманина.

Бесценные знания получали в трех медресе, которые создают архитектурный ансамбль жемчужины Самарканда – площади Регистан. Приходите сюда, не торопясь разглядите узоры, пережившие столетия. Насладитесь игрой красок в свете полуденного солнца. Восточная сказка из фильмов и книг оживает перед глазами, к ней можно прикоснуться.

После Регистана по улице Ислама Каримова отправляйтесь в мечеть Биби-Ханым. Грандиозное детище эпохи Тамерлана украшено изразцами, резным мрамором и росписями.

К слову, грозный завоеватель Средневековья покоится в Самарканде, в мавзолее Гур-Эмир. Темно-зеленый камень – надгробие Тамерлана. Его останки покоятся в подземном склепе. В усыпальнице величественно тихо – не стоит тревожить великого правителя.

Дух эпохи Тимуридов хранит комплекс мавзолеев Шахи-Зинда. В обсерватории Улугбека, внука Тамерлана, можно узнать об истории астрономии в Азии.

Чтобы впечатление от восточного города было полным, зайдите на Сиабский базар – один из старейших и крупнейших рынков Самарканда. Пока выбираете своим близким подарки, можно полакомиться восточным боярышником и горячей самсой с зеленью.

Завершите свою прогулку по городу визитом в Хазрет-Хызр – первую мечеть, построенную в Самарканде после арабского завоевания. Это самая высокая точка в городе, откуда открывается вид на перечисленные чудеса восточной архитектуры.

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Хорошего понемногу, и моя командировка в Самарканд подошла к концу. За бортом самолета, взявшего курс на Казань, остается аэропорт в виде раскрытой книги. Пусть она и не будет закрыта. Пусть дарит незабываемые сказы тем, кто посещает эту страну. До новых встреч, Узбекистан!

Фото предоставлены автором

Роман Баданов – обозреватель «Татар-информа». Перепробовал музыку и историю, сейчас ищет себя в журналистике. Ненавидит сидеть на месте. В свободное время исследует уголки своей страны под зумерский рэп или оперу в наушниках.