Диктант «Моя любовь, душа моя – Россия!» объединил более 2 тыс. площадок

Подошел к концу юбилейный, пятый сезон Всероссийского гражданско-патриотического диктанта «Моя любовь, душа моя – Россия!». Мероприятие было приурочено к объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным Году единства народов России. Проверить свои знания можно было с 5 по 8 ноября включительно.

В этом году к диктанту подключились более 2 тыс. площадок во всех 89 регионах страны, а также в странах СНГ и дальнего зарубежья – вплоть до Джибути на Африканском Роге. Только в первый день к мероприятию присоединились свыше 130 тыс. человек.

Участникам предлагалось ответить на 30 вопросов об истории, культуре, праве, гражданской идентичности, религиозных традициях и единстве народов России.

«Всех нас объединяет главное – искренняя любовь к Родине и чувство сопричастности к ее судьбе», – подчеркнул ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров на торжественном старте проекта.

Значение диктанта для молодежи оценила и заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. «Именно патриотизм дает нам силы открывать новые возможности и отвечать на вызовы, с которыми сталкивается Россия», – заявила она.

Популярность проекта растет из года в год: в 2022 году диктант прошли 4,5 тыс. человек, в 2025-м – 78,5 тыс. Окончательное число участников юбилейного сезона организаторы раскроют после завершения подсчета.

Всем участникам – школьникам 5–11-х классов, студентам и взрослым – будут выданы персональные сертификаты с итоговыми баллами. Победителей пригласят на награждение в Москву и на просветительскую программу в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.