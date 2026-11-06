В Зеленодольске стартовал третий этап фестиваля «Наше время – Безнен заман»

В Зеленодольске 6 ноября стартовал третий зональный этап фестиваля «Наше время – Безнен заман». В течение двух отборочных дней почти 500 представителей 15 муниципальных районов республики на сцене Центра культуры, искусства и народного творчества имени Горького будут представлять свое творчество и сценические навыки в номинациях «Хореография», «Музыка» и «Минута славы». Лучшие номера войдут в программу традиционного гала-концерта, который завершит зеленодольский зональный тур, сообщают организаторы.

На торжественной церемонии открытия участников приветствовали почетные гости – представители администрации Зеленодольского района, известные деятели культуры и искусства, руководители общественных организаций.

Заместитель руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района по социальным вопросам Динар Нигматуллин отметил, что год пролетел незаметно, и артисты из 15 муниципальных образований вновь встретились в городе трудовой доблести.

«Сегодня артисты из 15 муниципальных образований республики представляют свои таланты в обновленном здании, что стало возможным благодаря поддержке Раиса РТ и Правительства РТ, подарившим Центру культуры искусства и народного творчества новый виток жизни», – сказал он.

Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов подчеркнул, что 70% успеха в театре и культуре – это свет души и таланта. «И этот свет на протяжении двух конкурсных дней будут излучать участники фестиваля! За выступлениями наших конкурсантов наблюдают из разных уголков мира. Их свет и талант, щедро отдаваемые людям, приближают прекрасное будущее нашей планеты», – сказал он.

Председатель жюри фестиваля Резеда Галимова пожелала конкурсантам вдохновения, позитивного настроя и улыбок. «Пусть радость, которую несет фестиваль, заряжает вас и делает каждого из нас лучше. Самое важное – заниматься своим любимым делом. И вы как никто подтверждаете это своим каждодневным трудом и профессионализмом на работе и творчеством на сцене!», – сказала она.

Режиссер и хореограф-постановщик Владимир Аносов отметил, что фестиваль – не просто конкурс. «Участвуя в фестивале, занимаясь творчеством, вы не просто самореализуетесь, растете личностно. Ваше искреннее искусство лечит души людей, окрыляет душу республики, наполняет душу государства», – сказал он.

Неизменной составляющей всех зональных этапов остается образовательная программа с мастер-классами от членов жюри – ведущих мастеров искусств России и Татарстана. Участников зеленодольского тура ждут мастер-классы Владимира Аносова и художественного руководителя Театра «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрия Платонова «Основы построения эстрадного номера», а также мастер-класс «Импровизация в эстрадном номере» от руководителя театра танца «Дорога из города» Лилии Багаутдиновой.

Отборочный тур продлится два дня и завершится 7 ноября гала-концертом в 18:00, где объявят имена победителей, прошедших в Суперфинал. Он состоится в Казани 13–14 ноября, а 16 ноября в КРК «Пирамида» пройдет итоговый гала-концерт фестиваля.

Прямые трансляции отборочных дней можно увидеть здесь: