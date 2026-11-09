Магдеев потребовал от управляющих компаний Челнов навести порядок в подъездах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал работу управляющих компаний, получающих жалобы жителей на уборку подъездов, содержание общего имущества и состояние дворов. На аппаратном совещании он заявил, что намерен отдельно заслушать руководителей УК.

За девять месяцев 2026 года в органы местного самоуправления поступило 8 565 обращений горожан. Из них 3 567 были письменными, 3 233 направлены через платформу обратной связи «Решаем вместе», еще 1 765 человек обратились на личном приеме.

Чаще всего в письменных обращениях поднимались вопросы жилищно-коммунального хозяйства – 1 216 сообщений. В частности, 302 жалобы касались ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, 86 – капитального ремонта, 83 – начисления платы и тарифов, 64 – благоустройства дворов.

Среди конкретных проблем жители называли отсутствие влажной уборки в подъездах, подтопление подвалов, грязь в местах сбора отходов и неудовлетворительное состояние придомовых территорий.

«Если взялись управлять – управляйте!» – обратился Магдеев к руководителям управляющих компаний. Он подчеркнул, что жалобы жителей должны становиться поводом для исправления недостатков, а не вызывать обиду. По итогам работы мэр намерен провести отдельную встречу с руководителями УК и заслушать их отчеты.

«Жалоба – это подарок. Это информация о том, где мы недорабатываем, что нужно исправить», – отметил Магдеев.

При этом он напомнил и об ответственности самих жителей за состояние домов и дворов: важно бережно относиться к общему имуществу, не мусорить и сохранять то, что уже благоустроено.