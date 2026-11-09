Аналитик Бархота: Россияне могут рассчитывать на двойную оплату труда 31 декабря

Россияне, которым придется работать в предновогодний выходной день 31 декабря, в зависимости от графика могут рассчитывать на двойную оплату труда. Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Бархота, пишет издание «Абзац».

Специалист пояснил, что итоговая сумма будет определяться с учетом отрасли и должности, а в ряде госучреждений выплата может составить 12 тыс. или даже 16 тыс. рублей.

Эксперт констатировал, что при наличии производственной необходимости руководство вправе вывести часть сотрудников на рабочие места.

«Например, человек в среднем в сутки за рабочий день получал 6 или 8 тыс. рублей. При условии вызова в соответствии с производственной необходимостью 31 декабря он получит 12 или 16 тыс. рублей в зависимости от своей ключевой ставки», – привел пример Бархота.

Однако у тех, кто не работает по схеме пять рабочих дня плюс два выходных, зарплата при работе 31 декабря останется неизменной. Речь идет, в частности, о сотрудниках сферы общественного питания или торговли, уточнил аналитик.

В 2026 году четверг 31 декабря объявлен нерабочим днем из-за переноса на него воскресенья 4 января.