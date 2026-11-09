Эксперты предупредили о мошеннических сайтах перед «Черной пятницей»

В преддверии ноябрьских распродаж мошенники создают поддельные интернет-магазины и сайты-клоны известных торговых площадок, чтобы похищать деньги и личные данные покупателей. Злоумышленники заранее готовят фишинговые страницы, которые внешне практически не отличаются от настоящих сайтов. Об этом рассказали эксперты в эфире «Вести Татарстан».

По словам председателя регионального отделения Объединения потребителей России в Татарстане, юриста Юлии Нигматуллиной, проблема мошеннических сайтов остается серьезной. Только за прошлый год таким способом у россиян похитили несколько десятков миллиардов рублей.

Мошенники начинают готовиться к распродажам задолго до их начала: регистрируют поддельные сайты, рассылают электронные письма и рекламные сообщения с заманчивыми предложениями. Покупатели переходят по ссылкам, которые ведут на страницы, копирующие оформление известных маркетплейсов и магазинов.

Отличить подделку иногда можно по адресу сайта: в нем могут быть лишние буквы, дефисы или другие незначительные отличия от оригинального домена. Если покупатель вводит на такой странице данные банковской карты, деньги могут попасть к злоумышленникам.

Эксперт в области информационной безопасности Алина Бахметова рекомендует завести отдельную банковскую карту для интернет-покупок и переводить на нее только необходимую сумму. Если данные основной или дополнительной карты уже оказались на подозрительном сайте, следует немедленно заблокировать ее, сменить пароли и обратиться в банк.

Специалисты также советуют проверять адреса интернет-магазинов, не переводить деньги на карты физических лиц и с осторожностью относиться к предложениям с подозрительно низкими ценами.