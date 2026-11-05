80% гречихи в Татарстане – зерно 1 класса: итоги проверки качества

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

В Татарстане проверили качество гречихи нового урожая: специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса по РТ исследовали 11 проб продовольственной гречихи из партий общим объемом 2 тысячи тонн – это 40% от валового сбора в регионе.

По результатам исследований все пробы соответствуют заявленным требованиям качества и безопасности. Гречиха обладает запахом, свойственным здоровому зерну. Средний показатель влажности в пробах составил 12,5%, содержание ядра – не менее 77%, зерновой примеси – 0,7%, кислотности – не более 2,2 %. Около 80% зерна отнесено к 1 классу.

Наилучшие показатели зафиксированы в образцах, выращенных в Высокогорском, Бавлинском, Альметьевском и других муниципальных районах республики.

«В рамках исследований специалисты провели комплексный анализ образцов на наличие микотоксинов и тяжелых металлов, проверили содержание остаточного количества пестицидов и подтвердили отсутствие ГМО», – отметил заведующий испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ильсур Якупов.

Полученные данные внесены в информационную систему «Веста», направлены в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан и доведены до владельцев продукции.