Стартовал набор на студчемпионат «Кибербезопасность в финансах»

Изображение предоставлено организаторами конкурса

Банк России открыл набор на студенческий чемпионат «Кибербезопасность в финансах» Молодежной программы 365. К участию в нем приглашаются и представители студенчества Татарстана, сообщают организаторы.

Киберчемпионат представляет собой командное соревнование для тех, кто учится на связанных с IT и информационной безопасностью специальностях и хочет приобрести навыки в кибербезопасности финансовой отрасли. Участников ждет решение CTF-задач, профильное обучение, разбор реальных инцидентов и битва на киберполигоне, отмечают инициаторы мероприятия.

Для начала надо подать заявку и пройти отборочный этап. Для этого потребуется решить CTF-задачи, подготовить отчет о проделанной работе и принять участие в командном интервью.

Прошедшие отборочное сито получат приглашение на Уральский форум «Кибербезопасность в финансах». Они смогут стать частью деловой программы форума, сразиться на киберполигоне и побороться за общий призовой фонд в 1,5 млн рублей.

Принять участие в конкурсе могут команды из четырех-пяти человек – студентов бакалавриата, специалитета или магистратуры в возрасте от 18 до 25 лет, среди которых минимум двое учатся на IT- или ИБ-направлениях.

Регистрация продлится до 3 декабря. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.