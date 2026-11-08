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На главную ТИ-Спорт 8 ноября 2026 20:25

«Зенит-Казань» в гостях не смог обыграть московское «Динамо»

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«Зенит-Казань» в гостях не смог обыграть московское «Динамо»
Фото: zenit-kazan.com

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» в гостях уступил московскому «Динамо» в матче 6-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги.

Встреча прошла на домашней площадке столичного клуба – волейбольной арене «Динамо». Подопечные Алексея Вербова уступили хозяевам два первых сета, но взяли третий. В четвертом же сете, несмотря на все усилия гостей, команда Константина Брянского оказалась сильнее.

В матче следующего, 7-го тура Суперлиги «Зенит-Казань» встретится с «Ярославичем» из Ярославля 12 ноября.

«Динамо-Москва» – «Зенит-Казань» – 3:1 (25:22, 25:18, 25:27, 25:23).
Лучшие игроки: Дмитрий Волков (21), Денис Богдан (16), Максим Сапожков (10) – Михаил Хлякин (19), Владислав Давыскиба (17), Михаил Лабинский (11).

#вк зенит-казань #вк динамо-москва #суперлига
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