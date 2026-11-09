«Ак Барс» сыграет дома с «Торпедо» третий раз в сезоне

Фото: ak-bars.ru

Матч регулярного чемпионата КХЛ между казанским «Ак Барсом» и нижегородским «Торпедо» состоится сегодня, 9 ноября, на льду «Татнефть Арены». Начало встречи – в 19:00 по московскому времени.

«Ак Барс» подходит к матчу с серией из трех поражений подряд (от СКА – 3:4, «Сибири» – 1:3 и «Трактора» – 3:5). Казанцы занимают 7-е место в Восточной конференции, имея в активе 24 очка после 25 матчей. Лучшими бомбардирами команды являются Кирилл Семёнов и Григорий Денисенко (по 17 очков).

«Торпедо» идет в лидерах, занимая 3-ю строчку на Западе (31 очко после 22 игр). Нижегородцы находятся на ходу: команда набирает очки в шести матчах подряд, а в последней встрече 7 ноября обыграла московское «Динамо» (4:3). Лидерами атак торпедовцев выступают Егор Виноградов и Владимир Ткачёв (по 19 очков).

В текущем регулярном чемпионате команды уже встречались дважды, и оба раза победу праздновало «Торпедо» (3:2 в Нижнем Новгороде и 2:1 по буллитам в Казани). В общей истории КХЛ «Ак Барс» имеет преимущество (33 победы против 16 у нижегородцев), однако в четырех из пяти последних очных матчей успех был на стороне подопечных из Нижнего Новгорода.

У «Ак Барса» из-за травм игру пропускают нападающий Артём Галимов и защитник Митчелл Миллер.

У «Торпедо» вне игры остаются Михаил Воробьёв и Кирилл Свищёв.