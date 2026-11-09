Эксперты рассказали о маркетинговых уловках магазинов во время «Черной пятницы»

Магазины используют скидки, обратные отсчеты и специальные предложения, чтобы побуждать покупателей быстрее принимать решение о покупке. При этом не все акции действительно означают снижение стоимости товаров. Об этом рассказали маркетологи и предприниматели в эфире «Вести Татарстан».

По словам маркетолога Эльвиры Хажиевой, скидки изначально учитывают в стоимости товаров и включают в стратегию продаж. По ее словам, продавцы не торгуют ниже себестоимости, а акции и специальные предложения заранее планируют как инструменты маркетинга.

Один из распространенных приемов интернет-магазинов – обратный отсчет до окончания акции. Таймер создает у покупателя ощущение срочности и подталкивает его оформить заказ, пока предложение не исчезло.

При этом мнения жителей Казани о реальной выгоде ноябрьских распродаж разделились. Некоторые покупатели считают, что магазины искусственно завышают первоначальные цены, а затем создают видимость скидки. Другие уверены, что среди предложений встречаются и действительно выгодные акции.

Предприниматель Сергей Владимиров отметил, что современные торговые платформы отслеживают историю изменения цен. По его словам, искусственно увеличить стоимость товара непосредственно перед началом распродажи не получится: система может заблокировать такие действия. Заранее завышать цены также невыгодно продавцам, поскольку товары по неоправданно высокой стоимости перестанут покупать.

«Черная пятница» появилась в США, где открывала сезон рождественских распродаж после Дня благодарения. В этот период покупатели традиционно старались приобрести технику и другие товары по сниженным ценам. В Россию традиция пришла чуть более десяти лет назад и постепенно превратилась в один из маркетинговых инструментов розничной торговли.

Чтобы не потратить лишнего во время распродаж, эксперты советуют заранее составить список покупок, следить за изменением цен, сравнивать предложения нескольких магазинов и выбирать проверенных продавцов.