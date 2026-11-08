«Чай с хазратом»: зикр и тасбих, в чем их суть и зачем это нужно людям

Что такое зикр и тасбих? Как правильно их выполнять? Какая награда за них записывается? На эти вопросы в интервью «Татар-информу» ответил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Упоминание Аллаха на русском или татарском языках также считается зикром»

– Рустам хазрат, что такое зикр и тасбих?

– Эти слова образованы из арабского языка. Слово «зикр» происходит от глагола «закара» («поминать»), соответственно, зикр – это поминание, но в данном случае поминание Аллаха. То есть что-то мы поминаем, кого-то поминаем. Допустим, мы вас вспомнили. Когда мы говорим «СубханаЛлах», «Аллаху акбар», «Ля иляха илляЛлах», то мы поминаем Аллаха.

Тасбих – это восхваление. Мы восхваляем Всевышнего Аллаха. Например, АльхамдулиЛлях – это тасбих, поскольку мы восхваляем Всевышнего, а также это и зикр, поскольку мы и поминаем Аллаха.

– Когда мы поминаем Аллаха на русском или татарском языке, считается ли это зикром?

– Любое упоминание, когда мы осмысленно вспоминаем об Аллахе, считается зикром. Поэтому чем больше подобных слов, тем будет больше награды. И даже когда мы читаем какие-либо молитвы, например заходя в дом, выходя из дома, когда мы садимся кушать или уже покушали, это также считается зикром.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Аллах помогает человеку, совершающему зикр»

– А зачем людям нужно поминать Аллаха?

– Наши молитвы, наши намазы, наши зикры, тасбихи нужны нам, а не Аллаху. Чем чаще мы поминаем, тем больше наше сердце будет биться с зикром Аллах, а это нужно нам, и это для нас лучше, поскольку Всевышний будет всегда и везде нам помогать.

– Какая награда записывается человеку за поминание Аллаха?

– Есть разные зикры, и все они имеют различную награду. Например, в одном из изречений наш Пророк говорит: «И когда вы скажете «СубханаЛлах», то с этими словами в раю за вас уже будет посажено дерево». Иными словами, дерево будет расти и будет идти награда. Если, допустим, есть другие формы.

Если, выходя из дома, мы читаем аятуль-Курси, Аллах отправляет к нам еще одного ангела, который защищает и оберегает нас. Любое поминание мало того, что приносит не менее десяти наград, но в то же время еще дает другие какие-то благодати. Допустим, если мы помянули дающего пропитание, то Аллах увеличит наше пропитание.

– Когда зикр совершать желательно, а в какое время лучше этого не делать?

– Конечно, есть желательные времена, например после обязательных намазов: утреннего, полуденного, послеполуденного, вечернего и ночного. Есть места, где лучше не читать. Это места, которые у мусульман считаются грязными, – туалет и баня.

Фото: © «Татар-информ»

«Зикр можно совершать и четками, и на пальцах»

– Как правильно делать тасбих – четками или пальцами?

– Пророк говорил, что во время пятничного намаза нельзя ни разговаривать, ни играть камушками. Играть камушками – это что значит? Раньше, во времена Пророка, не существовали привычные нам четки, а были камушки. В дальнейшем эти камушки нанизывали на веревочку. Причем часто были не камушки, а косточки фиников. Вспомните четки наших бабушек, они делали их из фиников. Сейчас есть электронный тасбих. Мы должны понимать, что это инструмент и святости в этом инструменте нет. Иногда четки вешают на машину и думают, что эти четки защищают. Если случится беда, эти четки даже себя не защитят.

Соответственно, нельзя утверждать, что совершение тасбиха четками непозволительно.