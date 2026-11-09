В Челнах завершилась карьера одного из руководителей транспортной отрасли

В Набережных Челнах на деловом понедельнике мэр города Наиль Магдеев поблагодарил за многолетнюю работу в сфере пассажирских перевозок Рашида Шамсутдинова. Ему вручили Почетную грамоту мэра за добросовестный труд.

Рашид Шамсутдинов долгие годы занимался организацией транспортного обслуживания горожан, возглавлял предприятие электротранспорта и трамвайное управление. Он удостоен званий «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан» и «Заслуженный работник КАМАЗа».

«Мы его провожаем на заслуженный отдых, говорим ему огромное человеческое спасибо и награждаем грамотой», – сказал Наиль Магдеев.