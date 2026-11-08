Во Франции анонсировали участие ЕС в переговорах по Украине в ОАЭ

Представители Европейского Союза примут участие в трехсторонних переговорах России, Соединенных Штатов и Украины по завершению вооруженного противостояния, которые пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL.

«Европейцы будут хорошо представлены, и Франция приедет в Абу-Даби для участия в этих консультациях. Я пока не могу сказать, кто будет представлять Францию на этом мероприятии, но она, безусловно, будет там», – подчеркнул дипломат.

«В последние недели европейцы <...> заявили американскому посреднику, что никакие дискуссии о будущем континента не могут игнорировать наши ожидания и требования», – обратил внимание глава МИД Франции.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби намечены на 10 и 11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник Президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский. В ее состав также войдут заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшего Главного разведывательного управления) Игорь Костюков и его заместитель Юрий Жигарловский.

Украинская сторона пока не раскрыла полный состав своей делегации. Впрочем, известно, что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) примет участие в переговорах, но не будет руководителем группы. Американскую делегацию возглавят спецпосланник Президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа – бизнесмен Джаред Кушнер.

Желание стран Европы участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине ранее вызывало скептическую реакцию в Москве. Так, 27 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны хотят «втиснуться» в переговорный процесс, не меняя своего отношения к России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 1 ноября согласился, что Европа должна быть представлена за столом переговоров, но усомнился в целесообразности ее присутствия, пока она придерживается нынешнего подхода к РФ. «Они, с одной стороны, должны быть за столом переговоров. Но зачем они там нужны сейчас с таким подходом? Это бесполезно. Поэтому сейчас их там и нет», – сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Помощник Президента России Юрий Ушаков тогда же заметил, что первые раунды переговоров по завершению конфликта должны пройти в трехстороннем формате, но «столы [для стран Европы] найдутся там потом».

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.