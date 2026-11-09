Корона Солнца 2.46 9 ноября (SDO/AIA 17.1 nm)

Фото: xras.ru

На Солнце за сутки произошли три сильные вспышки класса М. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики

имени академика Е. К. Федорова.

Вспышка класса М1.7 произошла в 10.46 8 ноября по московскому времени и длилась 29 минут, класса М1.2 – произошла в 18.37 и длилась 25 минут, а класса М1.1 – произошла в 21.27 и длилась 20 минут.

Все три проявления солнечной активности имели место в группе пятен 4566 (S08W02), отмечают исследователи.

Помимо трех вспышек класса М за 8 ноября на Солнце было зарегистрировано 18 вспышек меньшего класса C, отмечает в свою очередь Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Накануне на звезде зафиксировали рекордное число вспышек – 29. Все они случились в группе пятен 4566 (S08W02), что является уникальной особенностью.

Ранее ученые сообщали, что полная стабилизация магнитного поля Земли, скорее всего, наступит не раньше второй половины следующей недели – 13–14 ноября. При этом сейчас возмущенность магнитосферы не достигает уровня слабой бури G1, хотя и приближается к ней.

При сильных магнитных бурях люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Специалисты объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и начинается кислородное голодание тканей.

Инфографика: xras.ru.