Амир Хамитов рассказал студентам, какие специалисты нужны современному спорту

Фото: пресс-служба Госдумы

Будущие тренеры, спортивные управленцы и другие специалисты могут уже сейчас участвовать в развитии российского спорта. Об этом депутат Госдумы от Татарстана Амир Хамитов рассказал на встрече со студентами Института физической культуры, спорта и туризма в Казани.

Встреча прошла в формате парламентского урока. Студентам объяснили, как общественная инициатива становится законодательным решением и какую роль в этом процессе играют профильные комитеты Госдумы, правительство России и региональные органы власти.

На конкретных примерах Хамитов показал, почему для развития спорта недостаточно строить новые объекты и выделять финансирование. По его словам, необходим комплексный подход, который включает подготовку специалистов, развитие инфраструктуры, совершенствование законодательства и взаимодействие всех участников отрасли.

Депутат отметил, что за каждым законодательным решением стоят реальные проблемы, обращения граждан, экспертные оценки и профессиональные дискуссии. Он призвал представителей спортивного сообщества активнее участвовать в подготовке инициатив.

По мнению Хамитова, тренеры лучше других знают, каких условий не хватает детским спортивным школам, а молодые специалисты могут предложить новые решения и технологии. Их профессиональный опыт, подчеркнул депутат, может стать основой для будущих законопроектов.

Отдельно на встрече обсудили высокотехнологичные и инновационные направления спорта: компьютерный спорт, спортивное программирование, фиджитал-дисциплины и гонки дронов. Хамитов считает, что современные технологии не должны противопоставляться традиционному спорту. Напротив, они могут привлечь к физической активности новое поколение.

Депутат также рассказал о работе парламентской группы по развитию высокотехнологичных видов спорта и перспективах создания современной спортивной инфраструктуры. В частности, государственный ориентир предусматривает открытие не менее 300 фиджитал-центров к 2030 году.

Хамитов подчеркнул, что сегодня спортивная отрасль включает не только тренировки и соревнования, но и спортивную медицину, реабилитацию, цифровые технологии, инженерные разработки, менеджмент и науку.

Поэтому ей нужны не только тренеры, но и управленцы, спортивные юристы, аналитики, разработчики и специалисты по адаптивному спорту. По его словам, в этих направлениях для молодежи открываются новые профессиональные возможности.

В завершение встречи депутат призвал студентов не ограничиваться учебной программой, участвовать в научных и общественных проектах, предлагать собственные инициативы и открыто говорить о проблемах отрасли.

Он напомнил, что уже во время учебы молодые специалисты могут влиять на формирование профессиональной среды. Дисциплина, ежедневный труд и ответственность за результат, которым учит спорт, по мнению Хамитова, важны и для государственной работы.