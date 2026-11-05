В России принимают заявки на конкурс лучших практик активного долголетия

До 30 ноября 2026 года организации и инициативные группы могут подать заявки на Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие – 2026». Конкурс проводит АНО «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Семья».

Сегодня более 15 млн россиян старшего возраста занимаются творчеством и спортом, осваивают новые знания и путешествуют. Чтобы у них было больше возможностей для активной жизни, важно не только создавать необходимые условия, но и обеспечивать равный доступ к ним для жителей городов и сельской местности. При этом необходимо учитывать транспортную доступность и особенности разных территорий.

На конкурс уже поступило более 300 проектов из свыше 60 регионов России. Лучшие и наиболее эффективные практики планируют распространить по всей стране. Заявки принимают на платформе ДОЛГОЛЕТИЕ2026.РФ по пяти направлениям.

Первое направление – системы информирования о программах и возможностях для старшего поколения. Здесь ждут региональные, муниципальные и районные проекты, которые собирают сведения о программах активного долголетия на конкретной территории и рассказывают о них пожилым людям и их близким. Это могут быть контакты организаций, информация о мероприятиях, проектах, услугах по уходу и заботе о старшем поколении.

Второе направление – системные практики. В эту категорию входят комплексные проекты, которые помогают пожилым людям по разным направлениям: от обеспечения доступности услуг на территории до регулярной диагностики здоровья.

Третье направление – использование региональной и муниципальной инфраструктуры для мероприятий активного долголетия. Участники могут представить проекты, которые проводят совместно с домами культуры, центрами общения, поликлиниками, библиотеками, школами, спортивными комплексами и другими объектами, в том числе корпоративной инфраструктуры.

Четвертое направление – практики для мужчин старше 60 лет. Оно объединяет проекты, направленные на организацию активной жизни мужчин старшего возраста.

Пятое направление – инновационные практики активного долголетия. В этой категории рассматривают проекты, которые решают новые задачи или предлагают необычные форматы работы, ранее не применявшиеся.

Подать заявку могут организации любой организационно-правовой формы: социально ориентированные некоммерческие организации, благотворительные фонды, представители бизнеса, бюджетные учреждения, региональные и муниципальные органы власти. К участию также приглашают инициативные группы граждан, у которых есть площадки и возможности для проведения мероприятий для старшего поколения, и физических лиц – граждан России.

Проекты 100 финалистов опубликуют в сборнике «Активное долголетие – 2026». Их авторы также получат информационную и методическую поддержку организаторов и партнеров конкурса. Победители в двух номинациях – «Практики для мужчин 60+» и «Инновационные практики активного долголетия» – дополнительно получат по 500 тыс. рублей на развитие своих проектов.

Подведение итогов конкурса и церемонию награждения победителей запланировали на март 2027 года.

Национальный проект «Семья» направлен на поддержку семей с детьми, многодетности, сохранение репродуктивного здоровья и укрепление семейных ценностей. Он также предусматривает развитие программ активного долголетия и создание семейно-ориентированной инфраструктуры в сфере культуры.

Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия АНО «Национальные приоритеты» проводит ежегодно с 2020 года при поддержке Минтруда России. Его задача – находить эффективные проекты для старшего поколения, помогать распространять их в регионах и развивать инициативы, соответствующие Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в России до 2030 года.