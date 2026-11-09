Вербов разучился побеждать топов: как «Зенит» проиграл московскому «Динамо»

В затяжной выездной серии в начале этого чемпионата казанскому «Зениту» оставался последний соперник, но самый серьезный - московское «Динамо». К игре с потенциальным лидером чемпионата ребята Вербова подходили имея всего одно поражение от Алекно. Чем все завершилось в Москве и кто стал героем встречи - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Брянский «выключил» Казань из игры

Для казанского «Зенита» начало нового сезона - это не то что американские горки. Вы только представьте, что в межсезонье у вас уходят Волков и Данани. Обновляется состав, впервые за долгое время без легионеров начинаете сезон. Да, потом вы берете бронзу на предсезонном турнире - она, кстати, вселила, как кажется, псевдо надежду в татарстанских болельщиков.

А затем еще волей календаря и логистики выходит так, что вам первые шесть матчей сезона предстояло играть на выезде. И по ходу были соперники и ниже рангом, а были и прямые конкуренты. И вот испытания медной трубой под названием «Зенит» Владимира Алекно казанцы не прошли - уступили 2:3. Вторая ахиллесова пята - это московское «Динамо». Перед этой встречей вылетел связующий Константин Абаев - у него травма руки. Из молодежки на помощь Михаилу Вышникову по тревоге подняли Гордея Качурова.

В отличии от клуба из столицы Татарстана, у москвичей все в полном порядке. Они с межсезонья обновились. Главное приобретение - из Казани забрали Дмитрия Волкова. Плюс к этому сохранили прошлогодний чемпионский состав. Уже успели попутно выиграть Кубок легенд, пройдя всех соперников.

Что касается начала сезона в Суперлиге, то тут в отличие от казанцев, подопечные Константина Брянского из первых шести встреч, пять провели дома. К слову, одну игру в домашних стенах проиграли - «Белогорью» со счетом 1:3. Случилось это в третьем туре. В лазарете - никого. Последним там был Максим Сапожков - его беспокоила травма спины. Но как раз перед матчем с «Зенитом» он всецело восстановился.

Так что желание и настрой, как у москвичей, так и у казанцев на очное противостояние были запредельными. Но все же, как кажется, с более холодной головой к старту встречи подошли именно хозяева - сначала они дважды блоком закрыли главный «проспект» «Зенита» Михаила Хлякина, а потом Максим Сапожков выдал два эйса к ряду. Да, усилиями Лабинского и Вышникова удалось ликвидировать отрыв, но потом Панков и ошибка все того же Лабинского, и подача Романовского в сетку отправили Москву отмечать победу в сете - 25:22.

Второй сет - это всё самое плохое, что могло произойти с «Зенитом» и немного больше. Тут тебе и отрыв Москвы в начале - 7:2.

«Они ни разу сильно не ударили и ведут 7:2. Не спешите», - заверял Вербов своих подопечных в тайм-ауте.

Михаил Лабинский Фото: zenit-kazan.com

Тут же и невнятная игра Владислава Давыскиба - за короткий промежуток он трижды не попал в площадку - в сетку, в аут и в блок. Чтобы догонять, нужен был блок, но он не работал (8-2 в двух сетах в польщу «Динамо»). Вербов, видя это, явил миру Шелепу вместо Кононова, но была еще одна проблема - Дмитрий Волков. Он тоже разыгрался (к тому моменту уже было восемь очков, больше только у Богдана). Эту партию было уже не спасти - 25:18.

Причем, умудренный опытом Вербов сам всё понимал. Во втором по счёту тайм-ауте он выдал вот это: «Мы лёгкое не можем трансформировать в очки». Но как говорится, понимать - это одно, а сделать - совсем другое.

Желтая Вербову и шанс на спасение

Казанцам просто жизненно необходимо было в третьем сете попытаться показать зубы. Ведь отрезками они даже в этом матче они показывали, что могут играть сильно лучше. Здесь случилось два важных эпизода. Первый - при счете 24:24 Вербов минут семь дискутировал с арбитрами и спорил о касании сетки рукой во время атаки. Судьи сначала нашли не тот момент, потом, после длительных уговоров казанского наставника момент пересмотрели - приняли решение - отдать мяч Казани.

Правда, в своих спорах Алексей Игоревич успел в прямом смысле сбегать к главном арбитру на вышке. А это запрещено - получил желтую тут же. Но возможно, именно это дало гостям тот самый импульс - сет они вытянули. Это Кононов эйсом закрыл партию. Что, как раз, и стало вторым важным фактором этого момента.

Алексей Вербов Фото: zenit-kazan.com

И вроде бы, снова чаша весов качнулась в сторону Казани, а удача улыбнулась Вербову. Но в четвертом сете - в его концовке динамовцы вышли вперед 23:21, а потом экс-зенитовец Богдан максимально затруднил прием либеро Илье Федорову, забил в доигровке и блоком оформил победу - 25:23. К слову, это уже второе поражение казанского клуба на старте чемпионата. Просто напомню, в прошлом сезоне их было два за всю «регулярку».

«Зенит» может обыгрывать только команды ниже классом?

Стоит отметить, что москвичи в этом сезоне остаются для ребят Вербова неприступной стеной - проиграли им в Спартакиаде, потом в Кубке легенд и вот сейчас, уже в чемпионате. Да, мы можем отметить, что одним из героев нынешней баталии стал Дмитрий Волков - у него 22 очка.

Дмитрий Волков Фото: vcdynamo.ru

Но казанские болельщики на это возразят - дескать у нас есть Хлякин (19 очков в матче) и Давыскиба (17 очков в матче). Правда, у Влада в этой встрече была абсолютно провальная вторая партия. Тут еще стоит подчеркнуть, что в начале сезона «Зенит» столкнулся уже с двумя серьезными гегемонами - с питерским «Зенитом» и «Динамо». И что симптоматично, оба сражения проиграл. А может Вербов просто с этим составом не способен на большее, чем обыгрывать соперников ниже рангом?

Cледующая крупная проверка - домашний матч против «Белогорья» 19 числа. А пока готовимся к первому домашнему матчу сезона - в Казань едет «Ярославич» - игра уже 12 ноября.