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Общество 9 ноября 2026 12:20

В Татарстане проживает 335 получателей страховых пенсий старше 100 лет

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В Татарстане проживают 335 пенсионеров, получателей страховых пенсий, которым уже больше ста лет. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий ОСФР по РТ Эдуард Вафин.

«Наше отделение обслуживает почти 1 млн 100 тыс. пенсионеров. Это большая цифра, но за ней стоят совершенно разные люди, профессии, судьбы и трудовые биографии. В Татарстане сегодня проживают 335 пенсионеров, получателей страховых пенсий, которым уже больше ста лет», – рассказал собеседник агентства.

По данным Вафина, за девять месяцев этого года ОСФР по РТ направило жителям Татарстана около 300 млрд рублей на пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Это сумма, сопоставимая с годовым бюджетом крупного региона.

Подробности читайте в материале «Татар-информа».

#эдуард вафин #пенсии в рт #Социальный фонд России
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