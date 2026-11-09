В Татарстане проживает 335 получателей страховых пенсий старше 100 лет

В Татарстане проживают 335 пенсионеров, получателей страховых пенсий, которым уже больше ста лет. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий ОСФР по РТ Эдуард Вафин.

«Наше отделение обслуживает почти 1 млн 100 тыс. пенсионеров. Это большая цифра, но за ней стоят совершенно разные люди, профессии, судьбы и трудовые биографии. В Татарстане сегодня проживают 335 пенсионеров, получателей страховых пенсий, которым уже больше ста лет», – рассказал собеседник агентства.

По данным Вафина, за девять месяцев этого года ОСФР по РТ направило жителям Татарстана около 300 млрд рублей на пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Это сумма, сопоставимая с годовым бюджетом крупного региона.

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