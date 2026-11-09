В Зеленодольске завершился третий зональный этап фестиваля «Наше время»

Фото: пресс-служба республиканского фестиваля работающей молодежи «Наше время – Безнен заман»

В Зеленодольске завершился третий зональный этап республиканского фестиваля работающей молодежи «Наше время – Безнен заман». В отборочных турах участвовали представители 15 муниципальных районов Татарстана, которые представили около 500 артистов и 120 творческих номеров. Большинство выступлений посвятили Году воинской и трудовой доблести.

В фестивале участвовали команды из Арского, Апастовского, Балтасинского, Высокогорского, Дрожжановского, Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Кукморского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Тетюшского и Тюлячинского районов, а также Казани.

По итогам двух дней профессиональное жюри отобрало лучших исполнителей и команды в номинациях «Хореография», «Музыка» и «Минута славы». Они выступили на гала-концерте, который традиционно завершает конкурсную программу.

На открытии фестиваля участников и зрителей приветствовали представители молодежной политики, промышленности и торговли, а также деятели культуры.

Исполняющая обязанности главы Зеленодольского района Эльза Кадникова отметила, что фестиваль проходит в городе трудовой доблести. По ее словам, «Наше время – Безнен заман» объединяет людей труда и показывает, что молодые специалисты не только добиваются успехов в профессии, но и раскрывают свои творческие способности.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров обратил внимание, что заключительный зональный этап проходит в неделю нескольких значимых праздников: Дня народного единства, Дня Конституции Татарстана и Дня Великой Октябрьской социалистической революции.

Он назвал фестиваль большим достижением республики и праздником для работающей молодежи. По мнению министра, участие в проекте помогает молодым людям находить вдохновение для новых идей, проектов и предложений на своих предприятиях.

Исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе Татарстана, заместитель председателя национального совета Всемирного конгресса татар, народный депутат Нурия Хашимова поблагодарила участников фестиваля. Она подчеркнула, что в республике созданы условия для творческого развития работающей молодежи, а сами участники «Безнен заман» являются одним из главных достояний Татарстана.

Во время церемонии Хашимова вручила автору и генеральному продюсеру проекта Дмитрию Туманову знак отличия «Наставник молодежи». Награду присудила Всероссийская общественная организация Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России».

Туманов также является лауреатом премии правительства РФ в области культуры и заслуженным деятелем искусств Татарстана и Республики Крым.

Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев поблагодарил участников не только за творческие выступления, но и за работу на предприятиях. Он отметил, что республика входит в число наиболее развитых промышленных регионов страны, а важную роль в ее достижениях играет талантливая работающая молодежь.

Особым событием фестиваля стала встреча с моряками-подводниками Краснознаменного Северного флота. Татарстан и флот связывают многолетние дружеские отношения. В этом году исполнилось 30 лет со дня подписания договора о шефстве и сотрудничестве между республикой и 24-й дивизией атомных подводных лодок.

Зрители приветствовали гостей продолжительными аплодисментами, а заслуженный артист Татарстана Владимир Шнитко исполнил для них «Гимн подводников».

В программу гала-концерта в Зеленодольске вошли 33 творческих номера и две церемонии награждения. Лучшие коллективы и исполнители стали лауреатами зонального этапа и получили приглашения в суперфинал фестиваля в Казани.

Победители в общекомандном зачете:

Первое место:

СИБУР «Казаньоргсинтез»;

Государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения»;

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал АО «Туполев»;

Первичная профсоюзная организация Казанского государственного казенного порохового завода РПРП;

ООО «Газпром трансгаз Казань».

Второе место:

Пестречинское территориальное отделение республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» («Татарстан – яңа гасыр»);

молодежное крыло «ТНВ» – «ТЯГ» Дрожжановского района;

ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан»;

АО «Завод «Элекон».

Третье место:

АО «Казанский Гипронииавиапром имени Б. И. Тихомирова».

Суперфинал фестиваля пройдет в Казани 13 и 14 ноября. Завершится он гала-концертом 16 ноября в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида».

Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке.