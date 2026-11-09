Законопроект о поддержке многодетных семей рассмотрели в Минюсте Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

В Татарстане обсудили законопроект о сохранении мер социальной поддержки многодетным семьям. Вопрос рассмотрели на заседании рабочей группы Межведомственного координационного совета по правовым вопросам в Министерстве юстиции республики. Встречу провел первый заместитель министра юстиции Илья Гомзик, сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроект касается семей, в которых воспитывают трех и более детей, в том числе приемных. Право на меры поддержки сохраняется, пока детям не исполнится 18 лет. Если ребенок учится очно, имеет инвалидность с детства или участвует в специальной военной операции, возрастной предел увеличивается до 23 лет.

Документ предусматривает сохранение нескольких мер социальной поддержки.

В частности, детям от трех до шести лет будут бесплатно предоставлять лекарства из перечня, который установит Кабинет Министров Татарстана.

Многодетные семьи смогут получать субсидию в размере 30% расходов на оплату жилья в пределах социальной нормы его площади. Выплата предусмотрена на каждого члена семьи независимо от типа жилищного фонда.

Также законопроект сохраняет субсидию в размере 30% расходов на коммунальные услуги в пределах установленных нормативов потребления. Для семей, которые живут в домах без центрального отопления, компенсацию будут рассчитывать исходя из стоимости топлива в пределах норм его продажи населению.

Еще одна мера – ежемесячная субсидия одному из родителей на проезд ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации. Ее размер составит 120 рублей. Выплату будут предоставлять до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ребенком 23 лет.

Отдельное положение законопроекта касается семей, потерявших ребенка во время участия в специальной военной операции. В этом случае право на перечисленные меры поддержки сохранится до даты, когда старшему ребенку в семье исполнится или исполнилось бы 23 года.