Магдеев передал слова благодарности от военных за 80 тонн гумпомощи из Челнов

Из Набережных Челнов в зону специальной военной операции для группировки войск «Север» направили 80 тонн шефской помощи. В груз вошли строительные материалы, автомобильная техника, оборудование и устройства, необходимые для выполнения задач на линии боевого соприкосновения.

Об отправке на аппаратном совещании рассказал мэр города Наиль Магдеев. По его словам, это уже 56-я отправка с начала СВО и шестая в текущем году. Груз передали военнослужащим из рук в руки 4–5 ноября.

«Хотел бы поблагодарить всех тех, кто активно занимается формированием необходимой помощи и поддержки нашим Вооруженным силам Российской Федерации. Эта поддержка очень нужна и важна. Большое человеческое спасибо от наших военнослужащих группировки „Север“», – сказал Магдеев.

Во время поездки представители города также посетили госпиталь Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Там проходят лечение и реабилитацию российские военнослужащие, в том числе жители Набережных Челнов и других городов Татарстана. Бойцам передали подарки от города и поздравили с Днем народного единства.

Мэр отдельно поблагодарил предприятия торговли и общественного питания, а также всех, кто участвовал в формировании подарков для раненых военнослужащих.

«Суть даже не в подарках, ни в объемах, ни в тоннах, ни в количествах. Суть в том, что мы не забываем наших военнослужащих, где бы они ни находились: одни выполняют свой воинский долг, другие – гражданский. И наша задача – их во всех этих ратных делах поддерживать», – отметил Наиль Магдеев.

Он также напомнил, что более пяти тысяч жителей Набережных Челнов сегодня выполняют воинский долг.