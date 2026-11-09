Салимгараев выразил соболезнования в связи со смертью главреда «Сельской нови»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора газеты «Сельская новь», главы филиала АО «Татмедиа» – издания «Аксубаево-информ» Людмилы Жареновой.

«С 1995 года началась ее карьера в коллективе редакции одного из авторитетных изданий республики, который Людмила Викторовна возглавила в 2019 году. Она была профессионалом своего дела, уважаемым руководителем, человеком доброй души и горячего сердца», – подчеркнул руководитель агентства.

«Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям „Татмедиа“ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Людмилы Викторовны. Это невосполнимая утрата для всей татарской журналистики. Светлая память о нашем коллеге навсегда останется в наших сердцах», – заключил Айдар Салимгараев.

Как сообщал ранее «Татар-информ», Людмила Жаренова скончалась накануне, 8 ноября, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.