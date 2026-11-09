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Общество 9 ноября 2026 12:16

Каждая вторая казанка считает, что счет на свидании должен оплачивать мужчина

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Почти половина (49%) опрошенных жительниц столицы Татарстана считают, что на первом свидании счет должен оплачивать мужчина. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Мамба», который есть в распоряжении «Татар-информа».

При этом вторым по популярности джентльменским жестом стала открытая перед женщиной дверь. Треть жительниц Казани считают, что мужчина должен написать даме после свидания и уточнить, как она добралась до дома. Каждая пятая считает, что на первое свидание мужчина должен прийти с цветами.

Сами мужчины упоминают вышеназванные жесты реже женщин. Так, оплатить счет готов каждый третий опрошенный житель Казани, а сообщение после свидания назвал необходимым каждый пятый.

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