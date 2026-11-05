Труженица тыла из Татарстана отмечает 95-летие

Труженица тыла Роза Ибрагимова из Нижнекамского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: © пресс-служба Минтруда РТ

«Роза Абдулхаковна родилась в селе Бакрчи Тетюшского района, окончила девять классов школы. В годы Великой Отечественной войны трудилась в колхозе, работала на полях. После войны начала трудовую деятельность в Лениногорске. Первым местом работы стало Нефтегазодобывающее управление (НГДУ), где трудилась снабженцем. Потом работала мастером в «Ленкомхозстрое». В 1986 году вышла на заслуженный отдых», – рассказали в пресс-службе.

В 1997 году Роза Абдулхаковна переехала в Нижнекамск к детям. Награждена юбилейными медалями, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.». Труженица тыла в настоящее время проживает одна, ее часто навещают родственники. У Розы Ибрагимовой две дочери, пять внуков и десять правнуков.