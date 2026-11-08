news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 8 ноября 2026

«Чаян» онлайн»: самое непопулярное имя у дальнобойщиков и на какие шиши теремок

Самое смешное в ноябрьском номере журнала «Чаян»

Читайте нас в

Отныне со свежими публикациями легендарного казанского сатирического журнала «Чаян» читатели «Татар-информа» смогут знакомиться не раз в месяц, а гораздо чаще. В начале каждого месяца (как сегодня) вы увидите обзор очередного номера, а затем каждую неделю – отдельные карикатуры и юморески из него.

  • После дизельной сделки в СМИ Украины пришло указание писать не «в США», а «на США».
  • На форуме «Цифровой мир» ведущие модели ИИ призвали замедлить развитие человечества.
  • Роскомнадзор замедлил работу Старлинка.
  • Дух Анкориджа превратился в запах дизеля.
  • На Украине женщинам запрещено во время родов кричать на русском языке.
  • Центробанк предлагает выдавать каждому новорожденному россиянину по кредиту.
  • Депутаты предлагают продлить срок годности продуктов питания.
  • Новости ИИ: Алиса развела чат GPT на бабки.
  • Производители косметики перестали тестировать на животных и переключились на блогеров.
  • Пенсионер отдал мошенникам все свои грамоты и благодарственные письма.
  • Принуждение к заправке одеял в пододеяльники признали одной из форм домашнего насилия.
  • Антимонопольное ведомство требует разделить чак и чак.
  • Наши сварщики заняли первое место на международном чемпионате по сваре.
  • Победители гонок на тыквах получили по тыкве.

● ● ●

– Пpивeт! Жeнa poдилa?

– Poдилa.

– Koгo?

– Близнeцoв.

– Пoздpaвляю! Ha кoгo пoxoжи?

– Дpуг нa дpугa.

● ● ●

– Пepeд нaшeй cвaдьбoй ты гoвopил, чтo я твoя бoгиня.

– Дeйcтвитeльнo, я гoвopил тaк. Ho зa гoды cупpужecтвa, блaгoдapя твoeму влиянию, я cтaл aтeиcтoм.

● ● ●

Самая низкая скорость в мире – это скорость звука. То, что тебе говорила мама в 16 лет, доходит только к 40.

● ● ●

Женщинам на заметку: на вопрос: «Сколько тебе лет?» надо отвечать: «Ой, да каждый год по-разному».

  • Опрос показал, что самое непопулярное имя у дальнобойщиков – Платон.
  • Беспилотные автомобили в России должны быть дополнены функцией гаражного собутыльника.
  • Китайские автомобили признаны самыми экологичными. Они полностью разлагаются за 1 год.
  • Налажен выпуск крутых тачек, в которых отсутствуют поворотники.
  • В России выпущен первый экологически чистый автомобиль. Он сразу не ездит.

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Спешим сообщить: в новом году наш журнал меняет ритм жизни. Теперь он будет появляться чуть реже – раз в два месяца, зато каждый номер мы постараемся сделать событием, которого стоит ждать так же, как хорошей шутки от серьезного человека.

Еще одна перемена: мы увеличиваем объем с 20 до 32 страниц. Теперь у юмора будет больше пространства, чтобы развернуться, а у сатиры – чтобы прицелиться точнее.

Больше объем – больше поводов улыбнуться! Меньше выпусков не значит меньше смеха!

Спасибо, что остаетесь с нами, – ваша улыбка по-прежнему наша главная цель!

news_right_1
news_right_2
news_right_3
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане завершили 99% программы капремонта многоквартирных домов

В Татарстане завершили 99% программы капремонта многоквартирных домов

7 ноября 2026
Жителя Казани оштрафовали за самовольное обустройство сауны в квартире

Жителя Казани оштрафовали за самовольное обустройство сауны в квартире

7 ноября 2026
Новости партнеров