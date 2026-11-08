«Чаян» онлайн»: самое непопулярное имя у дальнобойщиков и на какие шиши теремок
Самое смешное в ноябрьском номере журнала «Чаян»
Отныне со свежими публикациями легендарного казанского сатирического журнала «Чаян» читатели «Татар-информа» смогут знакомиться не раз в месяц, а гораздо чаще. В начале каждого месяца (как сегодня) вы увидите обзор очередного номера, а затем каждую неделю – отдельные карикатуры и юморески из него.
- После дизельной сделки в СМИ Украины пришло указание писать не «в США», а «на США».
- На форуме «Цифровой мир» ведущие модели ИИ призвали замедлить развитие человечества.
- Роскомнадзор замедлил работу Старлинка.
- Дух Анкориджа превратился в запах дизеля.
- На Украине женщинам запрещено во время родов кричать на русском языке.
- Центробанк предлагает выдавать каждому новорожденному россиянину по кредиту.
- Депутаты предлагают продлить срок годности продуктов питания.
- Новости ИИ: Алиса развела чат GPT на бабки.
- Производители косметики перестали тестировать на животных и переключились на блогеров.
- Пенсионер отдал мошенникам все свои грамоты и благодарственные письма.
- Принуждение к заправке одеял в пододеяльники признали одной из форм домашнего насилия.
- Антимонопольное ведомство требует разделить чак и чак.
- Наши сварщики заняли первое место на международном чемпионате по сваре.
- Победители гонок на тыквах получили по тыкве.
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– Пpивeт! Жeнa poдилa?
– Poдилa.
– Koгo?
– Близнeцoв.
– Пoздpaвляю! Ha кoгo пoxoжи?
– Дpуг нa дpугa.
● ● ●
– Пepeд нaшeй cвaдьбoй ты гoвopил, чтo я твoя бoгиня.
– Дeйcтвитeльнo, я гoвopил тaк. Ho зa гoды cупpужecтвa, блaгoдapя твoeму влиянию, я cтaл aтeиcтoм.
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Самая низкая скорость в мире – это скорость звука. То, что тебе говорила мама в 16 лет, доходит только к 40.
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Женщинам на заметку: на вопрос: «Сколько тебе лет?» надо отвечать: «Ой, да каждый год по-разному».
- Опрос показал, что самое непопулярное имя у дальнобойщиков – Платон.
- Беспилотные автомобили в России должны быть дополнены функцией гаражного собутыльника.
- Китайские автомобили признаны самыми экологичными. Они полностью разлагаются за 1 год.
- Налажен выпуск крутых тачек, в которых отсутствуют поворотники.
- В России выпущен первый экологически чистый автомобиль. Он сразу не ездит.
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Спешим сообщить: в новом году наш журнал меняет ритм жизни. Теперь он будет появляться чуть реже – раз в два месяца, зато каждый номер мы постараемся сделать событием, которого стоит ждать так же, как хорошей шутки от серьезного человека.
Еще одна перемена: мы увеличиваем объем с 20 до 32 страниц. Теперь у юмора будет больше пространства, чтобы развернуться, а у сатиры – чтобы прицелиться точнее.
Больше объем – больше поводов улыбнуться! Меньше выпусков не значит меньше смеха!
Спасибо, что остаетесь с нами, – ваша улыбка по-прежнему наша главная цель!