Отныне со свежими публикациями легендарного казанского сатирического журнала «Чаян» читатели «Татар-информа» смогут знакомиться не раз в месяц, а гораздо чаще. В начале каждого месяца (как сегодня) вы увидите обзор очередного номера, а затем каждую неделю – отдельные карикатуры и юморески из него.





После дизельной сделки в СМИ Украины пришло указание писать не «в США», а «на США».

На форуме «Цифровой мир» ведущие модели ИИ призвали замедлить развитие человечества.

Роскомнадзор замедлил работу Старлинка.

Дух Анкориджа превратился в запах дизеля.

На Украине женщинам запрещено во время родов кричать на русском языке.

Центробанк предлагает выдавать каждому новорожденному россиянину по кредиту.

Депутаты предлагают продлить срок годности продуктов питания.

Новости ИИ: Алиса развела чат GPT на бабки.

Производители косметики перестали тестировать на животных и переключились на блогеров.

Пенсионер отдал мошенникам все свои грамоты и благодарственные письма.

Принуждение к заправке одеял в пододеяльники признали одной из форм домашнего насилия.

Антимонопольное ведомство требует разделить чак и чак.

Наши сварщики заняли первое место на международном чемпионате по сваре.

Победители гонок на тыквах получили по тыкве.

● ● ●

– Пpивeт! Жeнa poдилa?

– Poдилa.

– Koгo?

– Близнeцoв.

– Пoздpaвляю! Ha кoгo пoxoжи?

– Дpуг нa дpугa.

● ● ●

– Пepeд нaшeй cвaдьбoй ты гoвopил, чтo я твoя бoгиня.

– Дeйcтвитeльнo, я гoвopил тaк. Ho зa гoды cупpужecтвa, блaгoдapя твoeму влиянию, я cтaл aтeиcтoм.

● ● ●

Самая низкая скорость в мире – это скорость звука. То, что тебе говорила мама в 16 лет, доходит только к 40.

● ● ●

Женщинам на заметку: на вопрос: «Сколько тебе лет?» надо отвечать: «Ой, да каждый год по-разному».

Опрос показал, что самое непопулярное имя у дальнобойщиков – Платон.

Беспилотные автомобили в России должны быть дополнены функцией гаражного собутыльника.

Китайские автомобили признаны самыми экологичными. Они полностью разлагаются за 1 год.

Налажен выпуск крутых тачек, в которых отсутствуют поворотники.

В России выпущен первый экологически чистый автомобиль. Он сразу не ездит.

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Спешим сообщить: в новом году наш журнал меняет ритм жизни. Теперь он будет появляться чуть реже – раз в два месяца, зато каждый номер мы постараемся сделать событием, которого стоит ждать так же, как хорошей шутки от серьезного человека.

Еще одна перемена: мы увеличиваем объем с 20 до 32 страниц. Теперь у юмора будет больше пространства, чтобы развернуться, а у сатиры – чтобы прицелиться точнее.

Больше объем – больше поводов улыбнуться! Меньше выпусков не значит меньше смеха!

Спасибо, что остаетесь с нами, – ваша улыбка по-прежнему наша главная цель!