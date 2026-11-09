В наркодиспансере РТ расскажут, как родителю наладить отношения с подростком
В Республиканском клиническом наркологическом диспансере Татарстана пройдет открытая встреча, посвященная тому, как родителю наладить отношения с подростком.
Заведующая психологической лабораторией наркодиспансера, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет:
- что проживает ребенок в период подросткового кризиса;
- что есть норма в этот период, а что – тревожные сигналы;
- как сохранить связь и контакт с ребенком;
- как поддержать себя, как родителя;
- как найти баланс в отношениях: как совмещать строгость, правила и давать ли свободу.
Встреча состоится 10 ноября в 18:30 по адресу улица Сеченова, дом 6, корпус Д, третий этаж (мансарда). Участие бесплатное. Предварительно нужно пройти регистрацию по ссылке.