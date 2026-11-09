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Общество 9 ноября 2026 11:18

В наркодиспансере РТ расскажут, как родителю наладить отношения с подростком

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В Республиканском клиническом наркологическом диспансере Татарстана пройдет открытая встреча, посвященная тому, как родителю наладить отношения с подростком.

Заведующая психологической лабораторией наркодиспансера, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет:

  • что проживает ребенок в период подросткового кризиса;
  • что есть норма в этот период, а что – тревожные сигналы;
  • как сохранить связь и контакт с ребенком;
  • как поддержать себя, как родителя;
  • как найти баланс в отношениях: как совмещать строгость, правила и давать ли свободу.

Встреча состоится 10 ноября в 18:30 по адресу улица Сеченова, дом 6, корпус Д, третий этаж (мансарда). Участие бесплатное. Предварительно нужно пройти регистрацию по ссылке.

#республиканский наркодиспансер #Здоровье #медицина
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