Мужчина погиб в Белгороде из-за атаки вражеского БПЛА

В Белгороде мужчина погиб в результате атаки вражеского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев. По его данным, трагедия произошла ночью 7 ноября.

Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке беспилотника в селе Нижняя Серебрянка Ровеньского округа 31 октября, рассказал глава региона.

«Это большая утрата для каждой семьи. Приношу искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами», – написал Шуваев в МАКС.

