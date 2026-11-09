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Происшествия 9 ноября 2026 09:23

Мужчина погиб в Белгороде из-за атаки вражеского БПЛА

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В Белгороде мужчина погиб в результате атаки вражеского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев. По его данным, трагедия произошла ночью 7 ноября.

Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке беспилотника в селе Нижняя Серебрянка Ровеньского округа 31 октября, рассказал глава региона.

«Это большая утрата для каждой семьи. Приношу искренние соболезнования родным и близким, скорбим вместе с вами», – написал Шуваев в МАКС.

#Белгородская область #атака БПЛА #погиб мужчина
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