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Общество 8 ноября 2026 23:51

Провайдер Beget приступил к восстановлению сайтов из резервных копий

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Провайдер Beget, подвергшийся масштабной кибератаке в ночь на 2 ноября, приступил к восстановлению сайтов из резервных копий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Мы работаем круглосуточно. Работы идут по всем направлениям параллельно. <...> подготовительный этап для инфраструктуры закончен, и мы приступаем к восстановлению сайтов виртуального хостинга из бэкапов и передаче бэкапов VPS пользователям», – заверили в пресс-службе.

На ночь с 7 на 8 ноября был запланирован запуск первых серверов под автоматическое восстановление из бэкапов. Затем провайдер собирался «запустить восстановление параллельно на всех доступных для этого мощностях».

Вместе с тем в компании уточнили, что сообщат об ориентировочных сроках выполнения этого этапа, как только смогут это сделать. Таким образом, пока сроки восстановления сайтов не определены.

Кроме того, провайдер частично возобновил работу панели управления («возможны перебои»), она доступна по адресу – cp.beget.com. Раздел DNS уже доступен, новые разделы будут появляться по мере готовности.

В Beget 7 ноября предполагали, что первые файловые бэкапы VPS появятся в панели примерно через 24 часа. Помимо этого, была организована подготовка к запуску сервиса VPS в минимальном виде. Ожидалось, что создание новых VPS станет доступно ориентировочно через 48 часов после 7-го числа.

«Облачная платформа – это отдельный управляющий сервис для множества сервисов. К сожалению, она сильно пострадала в ходе атаки. Многие управляющие компоненты требуют восстановления», – констатировали в компании, пояснив, что о появлении возможности создать новый VPS будет сообщено дополнительно.

Все администрируемые провайдером выделенные серверы, доступные для быстрого запуска, запущены.

Для доменов фирме удалось вернуть редактирование DNS записей через панель cp.beget.com и domains.beget.ru. Для доменов, за исключением доменов .ru, .рф и .su, где компания выступает регистратором, также доступно редактирование DNS.

«Мы работаем над расширением списка доступных операций, в том числе возможности продления», – заключили в пресс-службе.

На инфраструктуре Beget размещены сайты в доменных зонах .ru, .рф и .su. Услугами компании по размещению сайтов и аренде серверов, согласно ее собственным данным, пользуются более 200 тыс. клиентов. Вызванные кибератакой проблемы с проверкой и оплатой задолженности за проезд в общественном транспорте Казани были решены 5 ноября.

#кибератака
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