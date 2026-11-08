Минниханов в ЮВА: заполнение лакун и расширение сотрудничества с исламским миром

Магистраль с двусторонним движением

Нельзя сказать, что Татарстан открывает для себя этот богатый и густонаселенный регион мира, ведь история взаимоотношений с некоторыми его странами ведется еще с советских времен - правда, в общем русле советских контактов и поставок. Самостоятельно выстраивать свои взаимоотношения с Юго-Восточной Азией Республика Татарстан начала чуть ли не с момента своего образования. Так, например, уже в 1996 году состоялся первый визит малайзийской стороны на высоком уровне - тогда Казань посетил наследный принц Малайзии Тунку Накиюддин, высоко оценивший промышленно-экономический и инвестиционный потенциал республики. А в 1997 году последовал ответный шаг, когда первый Президент РТ Минтимер Шаймиев прибыл в Куала-Лумпур с крупной делегацией представителей деловых кругов республики. С тех пор связи Татарстана с той или иной страной ЮВА лишь углублялись - не только в плане личных встреч первых лиц, но и в сторону расширения товарооборота и культурного обмена.

Наработанные связи Татарстана со странами ЮВА привели к тому, что в июня 2026 года в Казани успешно прошел масштабный юбилейный саммит Россия-АСЕАН. В столицу Татарстана съехались высшие руководители и делегации всех 11 стран Юго-Восточной Азии (включая Бруней, Малайзию, Индонезию, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Филиппины, Сингапур и др.). В пленарном заседании принял участие Президент России Владимир Путин. Напомним, что АСЕАН - это политическая, экономическая и культурная межправительственная организация (ассоциация) государств Юго-Восточной Азии, созданная 8 августа 1967 года в Бангкоке. На территории стран объединения проживают более 670 млн человек, а их совокупный ВВП достигает 9,7 трлн долларов США.

Сам факт проведения такого представительного саммита в Казани означает высокое признание достигнутого уровня контактов Татарстана со странами этого региона - республику хорошо знают, с ней активного торгуют и развивают культурные связи. В глазах партнеров из ЮВА она не рядовой российский регион, а один из главных хабов взаимодействия с Россией, своего рода магистраль для захода на российский рынок.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Да и сам Татарстан, из года в год лидирующий в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов, является отличной площадкой для иностранных инвестиций. И еще республике есть что предложить своим юго-восточным партнерам - от вертолетов и судов до продуктов нефтехимии. Так что сотрудничество со странами ЮВА - это магистраль с двусторонним движением.

Заполнение лакуны

Удивительно, но на фоне активнейшего взаимодействия Татарстана с Малайзией, Сингапуром и Вьетнамом, имеется ряд стран ЮВА, с которыми взаимодействие республики оставляет желать лучшего. Может быть, «виной» тому то, что усилия Татарстана были сфокусированы в первую очередь на самых экономически мощных и густонаселенных странах региона. Но, как показала сама жизнь, важными в конечном итоге становятся все - и большие страны, и малые.

Особенно резко необходимость интенсификации контактов со всеми странами ЮВА выросла после того, как на Россию обрушилось беспрецедентное санкционное давление со стороны Запада. И здесь они заняли, в основном, дружественную позицию по отношению к России (за исключением Сингапура, единственной на сегодняшний момент страны АСЕАН, которая ввела санкции против РФ). Для нас они стали важным источником поставок комплектующих и высокотехнологичного оборудования.

Все эти вышеперечисленные причины и привели к тому, что резко возросла важность развития связей с каждой страной региона.

Лаос, с населением около 7,7 млн человек и ВВП на уровне $18,3 млрд, как раз и был примером той незаполненной лакуны. Так что первый визит лидера Татарстана в эту страну можно назвать историческим. И эта рабочая поездка должна привести к интенсификации двусторонних связей. Такое понимание у татарстанского руководства, безусловно, имеется. Тем более что у нашей республики, а именно у КВЗ и КАМАЗа, есть успешные примеры сотрудничества с Лаосом. Но хочется еще большего развития товарооборота, который, к сожалению, находится в настоящее время на крайне низком уровне.

Поэтому Рустам Минниханов во время поездки в Лаос предложил использовать логистический маршрут через сухой порт Танналенг для развития торговли этой страны с РТ. В этом порту сходятся две железнодорожные колеи - из Таиланда и Китая. Через него планируют перевозить грузы по Китайско-Лаосской железной дороге в Таиланд, Вьетнам, Камбоджу, Малайзию и Мьянму. У Татарстана уже есть большой грузопоток из КНР, а сейчас в республике строят логистический парк для контейнерных перевозок. Таким образом, Татарстан может через Китай и Лаос (Танналенг) еще больше расширить взаимодействие со странами ЮВА.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В свою очередь, Лаос тоже проявляет к Татарстану большой интерес. В октябре 2024 года Казань принимала президента этой страны Тхонглуна Сисулита, который приехал на саммит БРИКС. А в июне 2026-го в рамках саммита Россия-АСЕАН в столице РТ побывал премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон.

Неудивительно, что исторический визит татарстанской делегации в Лаос оказался крайне продуктивным - стороны договорились стимулировать деловые контакты, организовать регулярный обмен бизнес-делегациями и развивать взаимодействие через особые экономические зоны (такие как ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис»), а также прорабатывать логистические маршруты через Китай.

Визит в Индонезию

Ранее связи между Татарстаном и Индонезией налаживались также исключительно в рамках общего взаимодействия СССР/России с этой страной. Советский Союз активно развивал дипломатические отношения с Джакартой с момента их установления в 1950 году, используя стратегию «мягкой силы», масштабных экономических кредитов и колоссальных военных поставок. Тесное сотрудничество оборвалось в 1965 году после трагических событий в Джакарте - попытки левого переворота и последующего жестокого подавления коммунистической партии Индонезии и прихода к власти генерала Сухарто. Новый режим взял курс на сближение с США и в целом с Западом. Отношения с СССР были фактически заморожены на долгие годы, а многие экономические проекты остались незавершенными.

В XXI веке отношения между Россией и Индонезией пережили новый этап - прежний идеологический подтекст советской эпохи сменился прагматичным и взаимовыгодным стратегическим партнерство. Для Джакарты Москва вновь стала важным политическим и технологическим противовесом влиянию Запада.

Не остался в стороне от «размораживания» российско-индонезийских отношений и Татарстан - крупный контракт на поставку шести многоцелевых машин Ми-17-В5 был подписан в 2005 году. Сборку вертолетов выполняли российские специалисты непосредственно в индонезийском городе Сурабая в 2008 году. В последующие годы закупки продолжились, и за счет использования российского госкредита численность парка казанских вертолетов Ми-17-В5 в составе 31-й штурмовой авиаэскадрильи сухопутных войск индонезийской армии была доведена до 18 единиц, что дало ей получить возможность оперативно перебрасывать по воздуху целый батальон.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Большой прорыв в отношениях Татарстана и Индонезии произошел в мае 2013 года, когда состоялся первый официальный визит делегации республики во главе с Рустамом Миннихановым в Джакарту. В ходе этой поездки было подписано Соглашение о взаимопонимании между Торгово-промышленными палатами РТ и Индонезии, что заложило фундамент для делового сотрудничества. С тех пор взаимные контакты только расширялись и укреплялись. Простой пример - товарооборот между Татарстаном и Индонезией превысил 20 млн долларов по итогам первого полугодия 2026 года, что примерно в два раза больше по сравнению с предыдущими периодами.

Так и в ходе только что завершившегося визита Раиса РТ индонезийская сторона (в частности, министр-координатор по экономическим вопросам Аирлангга Хартарто) отметила, что Татарстан может стать удобными «воротами» для продвижения товаров из Индонезии на российский рынок. И Индонезия выражает заинтересованность в закупке продукции из Татарстана, в частности тех же вертолетов (для сообщения между островами), продукции судостроения и товаров халяль (Татарстан планирует расширять поставки халяльной продукции в эту страну).

Исламский фактор

Почему для Татарстана так важна Индонезия? Прежде всего потому, что она важна для всей России. Во-первых, это крупнейшая по численности населения и по площади страна Юго-Восточной Азии. Ее население, по официальным итогам переписи 2020 года, составляет 270,2 млн человек, общая площадь - 1,9 млн км². Кроме того, это 7-8-я по уровню развития экономика мира. Объем ее ВВП по паритету покупательной способности за 2023 год составил 4,4 триллиона долларов США.

Неудивительно, что в XXI веке Индонезия выступает в качестве неформального лидера АСЕАН и одного из ключевых и надежных партнеров России в Юго-Восточной Азии. Страны разделяют концепцию многополярного мира, а членство обеих в крупных международных форматах подчеркивает глобальную синхронизацию их интересов.

Во-вторых, около 88 процентов населения Индонезии исповедует ислам, что делает ее страной с самым большим мусульманским населением в мире. В силу этого взаимодействие Индонезии (крупнейшего мусульманского государства в мире) и Татарстана (ключевого мусульманского региона России) по линии ислама переживает период активного, системного сближения. Например, между Духовным управлением мусульман РТ и религиозными организациями Индонезии поддерживается постоянный контакт. Обсуждаются программы студенческого обмена по линии исламских институтов, совместное изучение рукописного наследия, а также трансляция опыта Татарстана по сохранению традиционных ханафитских ценностей в многоконфессиональном государстве. А сам Раис Татарстана в ходе своего последнего визита официально открыл культурно-просветительское пространство Russian Space & Library в главной и крупнейшей мечети ЮВА «Истикляль». Проект знакомит индонезийцев с историей и духовным наследием российских мусульман.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

То есть, укрепляя и расширяя взаимодействие Татарстана с Индонезией, Рустам Минниханов продолжает линию сближения России с мусульманскими странами, такую важную сегодня. Напомним, еще в 2006 году была сформирована Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», ее сопредседателями стали две монументальные фигуры российской политики: выдающийся дипломат и востоковед Евгений Примаков и первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Группа создавалась как инструмент общественной дипломатии и «мягкой силы».

А с 2014 года по поручению Президента России Владимира Путина ее возглавляет Рустам Минниханов. Это решение российского лидера оказалось гениальным и провидческим - работа в направлении сближения России с мусульманским миром стала не только системной и качественной, она год от года прибавляет в масштабах.

За эти годы сложился широкий круг контактов с руководителями государств и правительств, международных организаций, деловых и религиозных объединений. Для России ГСВ «Россия – Исламский мир» стала базовым и весьма востребованным каналом диалога с мусульманскими странами, особенно в последнее время, когда исламский мир занял дружественную позицию по отношению к нашей стране. Расширяющееся взаимодействие самой крупной мусульманской страны Индонезии с Татарстаном при самом активном участии Раиса республики работает не только в интересах нашей республики, оно крайне ценно для всей нашей страны.