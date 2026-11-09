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Происшествия 9 ноября 2026 08:41

Прошедшей ночью над Россией перехватили 430 вражеских БПЛА

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430 вражеских беспилотников перехвачены и уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 8 ноября до 8.00 мск 9 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 430 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
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