Прошедшей ночью над Россией перехватили 430 вражеских БПЛА

430 вражеских беспилотников перехвачены и уничтожены над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 8 ноября до 8.00 мск 9 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 430 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», – говорится в сообщении.