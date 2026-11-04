«Единая Россия» провела мастер-класс для детей в Казани

Команда Штаба общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан навестила отделение для отказных детей при ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница № 18» в Казани. Встреча была приурочена ко Дню народного единства, который в этом году отмечается в рамках Года единства народов России, и стала частью авторского проекта Штаба «Добро объЕДИняет», сообщает официальный портал «Единой России».

Маленьких пациентов ждала познавательно-творческая программа. Ивент-менеджер Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане Александр Ткачев рассказал им о том, откуда взялся праздник.

«Мне важно было не ограничиться датами и событиями, а помочь ребятам понять: единство – это про каждого из нас, про заботу и поддержку рядом. И чем больше вокруг такого тепла, тем крепче мы все», – поделился он.

Продолжением встречи стал мастер-класс по изготовлению объемной открытки-поделки ко Дню народного единства. Используя картон и цветную бумагу, дети вырезали, складывали и склеивали изображения разных народов России – так на открытках появлялись яркие образы, олицетворяющие многонациональное единство страны. Затем каждый написал на своей поделке, что любит родину и страну.

Штаб общественной поддержки «Единой России» в Татарстане продолжит серию добрых визитов. Подобные встречи становятся традицией, которая объединяет команду Штаба и тех, кому нужны забота и поддержка.