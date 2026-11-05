Контрактники из Бугульмы отправились в зону СВО

Фото: © Светлана Андреева

Торжественный митинг, посвященный отправке двоих бугульминцев для прохождения военной службы по контракту в зону проведения специальной военной операции, прошел сегодня во дворе военного комиссариата Бугульминского района. В церемонии приняли участие военный комиссар района Рафаэль Миннетдинов, директор кадетской школы-интерната Александр Крайнов, представители духовенства – отец Евгений и Баязит хазрат.

Фото: © Светлана Андреева

«Убывают два наших бугульминца. Ребята уже в возрасте, выбор их осознанный. Один из них уже имеет боевой опыт в зоне СВО, награжден государственной наградой Российской Федерации», – отметил Рафаэль Миннетдинов.

Отец Евгений пожелал военнослужащим вернуться живыми и здоровыми, а Баязит хазрат призвал бойцов просить у Бога помощи на любом языке и молиться за ближнего.

Фото: © Светлана Андреева



