Премьер ТАГТОиБ Ивенко намерен снять сериал о Нурееве

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Премьер Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Олег Ивенко хочет снять сериал о великом танцовщике Рудольфе Нурееве. Об этом рассказал он сам в интервью изданию «Миллиард.Татар».

Танцор, сыгравший Нуреева в фильме 2018 года «Белый ворон» режиссера Рэйфа Файнса, хочет вновь исполнить эту роль. «Сейчас ищу хороших продюсеров и режиссеров, которые бы сняли сериал, пока я еще танцую, пока я еще в форме», – подчеркнул он.

По словам Ивенко, речь идет о сериале на шесть-семь серий. Он будет посвящен пику карьеры Рудольфа Нуреева и его отношениям с великой балериной Марго Фонтейн и Эриком Бруно.

Артист пояснил, что уже обсуждал эту идею с Файнсом. Кинематографист счел задумку интересной, но предупредил, что для ее реализации необходимо найти инвесторов, так как бюджет проекта составит 5–7 млн долларов.

Собеседник издания хотел бы, чтобы режиссером проекта стал именно Файнс, но он пока не дал окончательного согласия.

«Я не буду так танцевать через семь-восемь лет. В любом случае это старость, возраст... Зачем? Надо делать это сейчас, пока есть пик прыжка, вращения, харизмы, актерской подачи», – объяснил Олег Ивенко свое желание снять сериал о Рудольфе Нурееве именно сейчас, а не откладывать реализацию идеи.