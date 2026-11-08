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На главную ТИ-Спорт 8 ноября 2026 13:21

Сборная России выиграла золото чемпионата мира по прыжкам на батуте

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Сборная России выиграла золото чемпионата мира по прыжкам на батуте
Фото: Федерация гимнастики России

Российская команда заняла первое место в общекомандном финале чемпионата мира по прыжкам на батуте. В составе сборной выступил спортсмен из Татарстана Кирилл Козлов.

По итогам финала сборная России набрала 64 очка. Второе место заняла команда Китая с 59 очками, третье – Португалии с 56 очками.

В состав российской команды вошли Кирилл Козлов, Дмитрий Нартов, Кирилл Пантелеев, Анжела Бладцева, Мария Михайлова, Александр Бутько, Арина Каляндра, Матвей Белов и Галина Бегим.

Накануне Кирилл Козлов также стал бронзовым призером чемпионата мира.

#прыжки на батуте #гимнастика
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