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На главную ТИ-Спорт 8 ноября 2026 21:05

Женская команда РТ взяла серебро на ЧР по плаванию на короткой воде

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Женская команда РТ взяла серебро на ЧР по плаванию на короткой воде
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Женская команда Татарстана заняла второе место на чемпионате России по плаванию на короткой воде, проходящем в Санкт‑Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Команда в составе Софьи Дьяковой, Камили Гиниятовой, Анастасии Чернышовой и Дарьи Череминой в эстафете 4 на 200 метров вольным стилем показала результат 7 минут 58,50 секунды.

Победу одержала команда Санкт-Петербурга с результатом 7 минут 49,39 секунды. Бронзовые награды забрала команда Свердловской области, продемонстрировавшая результат 8 минут 6,06 секунды.

Помимо прочего, команда Воронежской области побила юношеский рекорд России с результатом 8 минут 6,36 секунды, отмечает пресс-служба национальной Федерации водных видов спорта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанка Ралина Гилязова завоевала серебряную медаль на ЧР по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров брассом, а татарстанец Егор Павлов взял золото на дистанции 200 метров баттерфляем.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге, завершится 11 ноября. Турнир является единственным соревнованиям для отбора в национальную сборную для участия в чемпионате мира 2026 года, который пройдет в Пекине с 1 по 6 декабря.

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#плавание
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