В Нижнем Новгороде открылся региональный инфоцентр «ТАСС Поволжье»

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

В День народного единства, 4 ноября, в Нижнем Новгороде открылся региональный информационный центр «ТАСС Поволжье». В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, руководитель Нижегородской области Глеб Никитин, представители медиасообщества и общественные деятели, сообщает пресс-служба полпреда.

Задачами нового центра станут освещение событий общественно-политической, экономической, культурной и социальной жизни регионов округа, а также координация деятельности корреспондентов федерального агентства в ПФО. Он будет призван формировать целостную картину происходящего, рассказывать о вкладе регионов в развитие страны и укрепление суверенитета России.

Сергей Кириенко поздравил ТАСС с открытием РИЦ «ТАСС Поволжье» и напомнил, что это важное событие проходит в день сразу двух праздников – Дня народного единства и Дня Казанской иконы Божией Матери.

«ТАСС Поволжье» стал восьмым региональным информационным центром агентства. Среди его сотрудников – корреспонденты и фотокорреспонденты, пресс-центр и административно-коммерческий блок. Центр будет взаимодействовать с органами власти, представителями бизнеса, учреждений культуры и социальной сферы, ведущими региональными и федеральными СМИ.

«Открытие ТАСС Поволжье – важное событие для Приволжского федерального округа. Все наши 14 регионов вносят большой вклад в развитие страны и формируют насыщенную информационную повестку. Уверен, у журналистов будет много интересной работы, а мы со своей стороны постараемся давать больше поводов для хороших новостей. Для нас важно, чтобы благодаря профессиональной работе ТАСС люди получали качественную информацию о том, что происходит в округе и в стране», – заявил Игорь Комаров.

«Я горжусь тем, что мы очень активно работаем с ТАСС. Нас связывают героические страницы истории и люди. Среди них – легендарный фотокорреспондент Владимир Войтенко. <...> очень здорово, что открываем мы этот региональный информационный центр буквально в нескольких метрах от альма-матер нижегородской журналистики – Института филологии и журналистики университета имени Лобачевского. Ребята смогут приходить смотреть, как работают профессионалы, проходить практику», – отметил в свою очередь Глеб Никитин.

«Неслучайно мы открываемся в этот день, потому что образованное в 1904 году агентство ТАСС было призвано охранять информационные рубежи страны. Собственно, мы тем до сих пор и занимаемся. В России, наверное, не было никогда такого периода истории, когда бы ей ни приходилось отстаивать свой суверенитет, а в фундаменте государственного суверенитета находятся и духовный суверенитет, и информационный», – выразил уверенность генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.