Посольство РФ: Россиян нет среди пострадавших при столкновении поездов в Египте

Граждан России нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в Египте. Об этом сообщило посольство РФ в Каире, передает ТАСС.

«По предварительным сведениям, среди пострадавших российских граждан нет. Обращений на телефон для экстренной связи дипмиссии не поступало. Посольство продолжает следить за ситуацией», – проинформировали в дипмиссии.

Ранее сегодня у города Эль-Айят (к югу от Гизы) поезд Гиза – Эль-Файюм врезался в хвостовую часть поезда Каир – Асуан. При этом четыре вагона одного из поездов сошли с рельсов.

По данным Министерства здравоохранения Египта, в результате столкновения погибли семь человек и еще 112 пострадали. Вместе с тем часть пострадавших уже выписана из больниц.

Генеральный прокурор АРЕ поручил подчиненным установить обстоятельства катастрофы и оценить ее последствия. К месту аварии прибыл министр транспорта арабской республики Камель эль-Вазир.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он потребовал расследовать инцидент и привлечь к ответственности всех, «чья преступная халатность привела к трагедии».